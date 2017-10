Saúl Ñíguez: «Tengo al Elche en mi corazón porque desde niño me inculcó unos valores que llevo a la práctica»

Le haría mucha ilusión estar sobre el césped del Martínez Valero a partir de las 21.30 horas.

Saúl Ñíguez es un chaval normal al que los triunfos en el fútbol no se le han subido a la cabeza. Juega en uno de los mejores equipos del mundo, el Atlético de Madrid, destaca en una Selección Española que se acaba de clasificar para el Mundial de Rusia 2018, pero cuando se le habla de su Elche se le cae la baba. La pasada semana pedimos a los servicios de comunicación rojiblancos una cita con él, con motivo del duelo de la Copa del Rey que se juega el miércoles en el Martínez Valero. Ayer por la mañana, se ponía en contacto con este periódico el jefe de Prensa para comunicarnos que «tiene tu teléfono y te llamará cuando se levante de la siesta». Así de normal y sencillo. Sin trampa ni cartón. Se lo enseñaron desde muy pequeño su padre, el exfranjiverde Boria, y, su madre, Pilar Esclápez, y no se ha salido ni un ápice de esa forma de ser.

¿Le ha dicho algo Simeone sobre la posibilidad de viajar con el Atlético a Elche?

Nada. Ni palabra. Entrenamos mañana (hoy para el lector) y supongo que a continuación facilitará la lista de convocados. Me gustaría estar porque resulta bonito volver a pisar el Martínez Valero, el estadio de tu pueblo, y ante amigos y familiares. La última vez que viajó ahí el Atlético me dejó fuera. Tengo infinidad de peticiones de entradas, pero todas están pendientes de si viajo o no. Tengo más solicitudes de las que puedo conseguir y tendré que hacer un casting. Bueno, para los de siempre habrá alguna. Viajaremos en el mismo día (miércoles) y creo que nos vamos al Meliá de Alicante porque en el Huerto del Cura no hay sitio. Estoy en tensa espera, aunque soy consciente de que el calendario viene cargado con Liga y Champions y algunos tendrán que descansar.

¿Le hace ilusión jugar este partido delante de sus paisanos?

Mucha y lo único que siento es que el Elche se va a quedar eliminado. Nosotros queremos ganar la Copa, aunque somos conscientes de que tenemos que saltar al campo con ambición y humildad, sabiendo que aunque el Elche es un equipo de Segunda División B es un club histórico y cuenta con futbolistas como Nino, que ha jugado en Primera, que nos puede hacer daño.

¿Ha coincidido con algún jugador del Elche?

Con Iván Sánchez jugué en el Atlético B, mientras que con Calero estuve en el equipo rojiblanco, aunque uno estaba en el primer equipo y otro en el filial. Tienen una buena plantilla aunque en los últimos partidos no han sumado puntos.

Un abonado de tribuna del Elche en el bando contrario... ¿No le parece un poco raro?

Esté donde esté yo seré abonado del Elche. Desde pequeño mis padres me inculcaron el amor a este equipo y a la franja verde. El Elche lo llevo en mi corazón por que desde niño me enseñó unos valores que intento llevar a la práctica. Los llevo conmigo toda la vida. Me siento orgulloso de mis orígenes y nunca olvidaré que saltaba la valla del Anexo para entrenar cuando era un chavalín y esperaba a que llegaran los porteros a trabajar para lanzarles tiros. Lo recuerdo con nostalgia.

Lleva tatuado los escudos de Atleti y Elche...

El Atleti y el Elche tienen valores muy similares. Me los he tatuado por lo que significan para mí. Son los dos equipos de mi corazón.

Hace muy poco renovó por el Atlético hasta 2026 con una cláusula de 150 millones ...

No escuché ninguna oferta. El Atlético me ofreció un gran proyecto y no lo dudé ni un segundo. Estoy muy contento porque en el Atleti somos una familia y no hay un sitio mejor en el que pueda estar.

¿Piensa en el Mundial de Rusia 2018 después de participar en la clasificación de España?

Claro que me gustaría estar, pero ahora sólo pienso en seguir creciendo como futbolista y en hacerlo bien en mi equipo. Como he dicho alguna vez, yo voy a trabajar todos los días sin descanso, para que cuando el entrenador, cuando acabe un entrenamiento, o finalice un partido, diga: «Este tío debe jugar, se deja todo, lucha por el equipo».

¿No le pueden los elogios?

Tengo un padre y dos hermanos que conocen este mundo del fútbol y si a mí se me sube a la cabeza me bajan rápidamente. Gracias a ellos tengo siempre los pies en el suelo y estoy muy contento de contar con ellos a mi lado.