Lolo Plá : "Los exámenes siempre son al final de la temporada"

Lolo Plá, delantero del Elche CF, ha confesado esta mañana que "nos gustaría quedar por delante del Mallorca en la tabla" pero entiende que "lo importante es el ascenso. Lo firmo ahora no siendo primero". Apela a la tranquilidad y quiere dejar claro que "existe la idea de que el primero asciende automáticamente, pero también tiene que jugar un play off. Hay que estar tranquilos, sabiendo el grupo que tenemos. Confío en todos mis compañeros. Pienso que vamos a conseguir grandes cosas. Los exámenes siempre son al final de la temporada".

".

Recuerda que en "el vestuario se habla poco del Mallorca. Queremos quedar primeros, porque adelantas mucho,pero tampoco hay que perder la tranquilidad. Yo subí con el Cádiz como cuarto. Ellos no están fallando, pero llegará un día en el que lo harán. Si no lo hace nosotros estaremos ahí para entrar en play off. El objetivo es el ascensoi".

Plá asume que el vestuario ha tratado de pasar página tras caer derrota en la cancha de la UE Llagostera. "Está claro es que queremos ganar todos los partidos, pero no siempre se puede y cuando caes hay que seguir en la lucha. Hay equipo y jugadores en este Elche y no podemos salirnos del guión. El ambiente dentro del grupo es excepcional y eso no se varía por una derrota".

Entiende las críticas a este primera derrota y afirma: "El Elche es un club grande y esa presión es buena porque se espera mucho de nosotros. Cuando pierdes un partido saltan las alarmas, pero hay que estar tranquilos. Los jugadores lo estamos"." Los exámenes siempre son al final del año", insiste.