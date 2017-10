Mir confirma la presencia de Peris en la convocatoria y hará una prueba a Collantes

Vicente Mir cuenta con 16 jugadores para el duelo de domingo ante el Ontinyent (18 horas) en el Martínez Valero. El preparador franjiverde ha recuperado al lesionado Peris y al sancionado Primi. No podrá contar con Tekio, Guille Vallejo y Corozo, por problemas físicos, mientras que a Collantes se le va hacer mañana una prueba, aunque todo apunta a que el extremo andaluz no llegará para el encuentro. Tampoco se le quiere forzar. Si no está en condiciones su puesto en la convocatoria lo ocupará el futbolista del filial Óscar Gil, que mañana se ejercitará con el primer equipo. Tampoco estará Sory Kaba, que el sábado juega con su selección ante Túnez. Vicente Mir ha reconocido que el nuevo césped del Martínez Valero, que ha sido resembrado, no les beneficiará mañana.