Nino, Flores e Iván Sánchez regresarán al "once" de Mir

Vicente Mir ha trabajado esta mañana en el anexo al Martínez Valero con el once que tiene más posibilidades de medirse el domingo en el coliseo franjiverde, a partir de las 18 horas, al Ontinyent de Vicente Parras. El técnico parece estar dispuesto a introducir tres cambios ya que cuenta con Iván Sánchez, Nino y Flores, lo que puede significar que Edu Albacar y Lolo Plá pasen al banquillo. Por su parte, Sory Kaba, que jugó de titular en Sagunto, está concentrado con la selección de Guinea para medirse el sábado a Túnez.

Inicialmente podría ser alineados por el técnico valenciano José Juan; Iván Calero, Gonzalo Verdú, Golobart, Adrián Jiménez; Manuel Sánchez, Provencio; Iván Sánchez, Nino, Javi Flores; y Benja. La única variación podría estar en el centro de la defensa, con Edu Albacar en lugar de Golobart.

Los lesionados Collantes y Guille Vallejo han entrenado al margen del grupo por espacio de una hora, mientra que Peris se ha ejercitado con el resto de compañeros. Manuel Sánchez, con algunas molestias musculares, no ha tenido problemas para acabar la lesión trabajando, mientras que Tekio y Corozo no han salido al Anexo.