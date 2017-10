El Elche espera 400.000 euros en la Copa

Los abonados pagarán entre 10 y 20 euros. La caja del club está vacía y se esperan los ingresos como agua de mayo.

El Elche ha realizado una primera estimación que gira entorno a unos 400.000 euros de ingresos en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le enfrentará al Atlético de Madrid en el estadio Martínez Valero.

El cálculo que ha hecho el consejo de administración es de unos 300.000 euros en concepto de taquilla y unos 130.000 por derechos de televisión, que fue lo acordó la Federación Española de Fútbol para los siete equipos de Segunda División B que se van a enfrentar a rivales de competición europea, independientemente del rival que fuese.

El club ilicitano no ha hecho oficial todavía los precios definitivos y le está dando varias vueltas antes de hacerlos públicos. Ayer estuvieron viendo las distintas alternativas los consejeros César Nohales y José Luis Maruenda junto a Jorge Pérez, responsable del área de marketing de la entidad franjiverde.

Las entradas irán desde los 15 euros en la grada de anillo fondo hasta los 50-60 de la tribuna. Además se está barajando que los abonados paguen el 50% de las entradas general, incluso que puedan tener más descuento.

Los últimos precios que se quedaron ayer encima de la mesa de las oficinas del club fueron para el público en general: 15 euros anillo fondo, 20 anillo preferencia, 25 anillo tribuna, 30 euros fondos, 40 preferencia y 50-60 tribuna.

Para los abonados se está barajando 10-15 euros en fondos, 15 -20 en preferencia y 20-25 en tribuna. Además, los aficionados con carnet juvenil entre 16 y 21 años pagarían 5, 10 y 15 en función de la zona del campo. Los abonados infantiles menores de 15 años también deberán pasar por taquilla y la previsión es que paguen 5 euros en fondos y preferencia y 10 en tribuna.

Además, otro de los precios que se están estudiando son los de las localidades para los aficionados del Atlético de Madrid que serán ubicados en la grada de anillo del fondo norte donde, habitualmente, se situaban los seguidores visitantes cuando el Elche estaba en Primera División y que podrían costar 20 euros.

Fuentes del club aseguraron ayer a este diario que estos precios apenas tendrán variación, pero que antes de hacerlos oficiales querían mantener una nueva reunión, que posiblemente se produzca durante hoy jueves.



Prima para los futbolistas

En estos ingresos que se barajan hay que descontar la prima que hay estipulada con la plantilla por alcanzar esta ronda de la competición copera, que es un 25% del total de la taquilla a repartir entre jugadores, cuerpo técnico y auxiliares.

La idea del consejo de administración del Elche es intentar sacar a la venta cuanto antes las localidades para comenzar a obtener ingresos.

La caja del club ilicitano está vacía y se espera como agua de mayo el dinero del encuentro frente al conjunto colchonero, que debe servir para hacer frente a los pagos que vienen por delante, por lo menos hasta final de año.

Hasta ahora, la entidad franjiverde está cumpliendo con sus compromisos y los futbolistas y empleados van al día en sus nóminas gracias a los ingresos que se han obtenido de la venta de abonos y publicidad, pero una vez que pasen los próximos meses la situación se va a agravar de forma considerable, siempre y cuando no llegue la ayuda al descenso de 2,3 millones que no se puede cobrar por ley hasta que no se apruebe el convenio de acreedores.

A pesar de ello, el presidente, Diego García, y los consejeros están intentando negociar con la Liga de Fútbol Profesional para recibir ese dinero que serviría de colchón para poder abonar los salarios y los compromisos adquiridos con Hacienda y la Segunda Social.

En caso contrario, los directivos y alguno de los principales accionistas tendrían que aportar las cantidades necesarias para que el Elche pueda sobrevivir hasta la conclusión de la temporada.