"Ser primeros no va a ser un camino de rosas"

Javi Flores ha sido el encargado esta mañana de atender a los medios de comunicación después del entrenamiento matinal. El mediapunta franjiverde ha reconocido que después de los empates frente al Atlético Baleares y al Atlético Saguntino toca ganar. "En casa el objetivo siempre es sumar de tres en tres. Los partidos tienen muchos momentos y se pueden complicar, pero después de dos empates lo importante es volver a ganar y regresar a la senda de las victorias".

El jugador franjiverde asegura que debe intentar mantener la línea que han llevado hasta ahora en el que el conjunto ilicitano no ha conocido la derrota en los diez partidos que han disputado. "Debemos mostrarnos fiables en casas. Hasta ahora la línea fuera es buena. Hemos ganado dos partidos y hemos empatado otros dos. Todavía no conocemos la derrota ni en Liga ni en Copa y eso es lo que nos debe dar confianza. El objetivo es alargar esa racha lo máximo posible. Estamos en una buen trayectoria y debemos continuar así".

El futbolista cordobés también se ha referido a la lucha por el liderato con el Mallorca. "Ser primero no va a ser un camino de rosas para nadie y es muy difícil. El Mallorca está llevando un buen rítmo, pero estamos en la jornada 7 y pueden cambiar mucho las cosas. La Liga es una carrera larga y hay que ir sumando todas las semanas y, si puede ser, de tres en tres. Si no podemos ganar, por lo menos rascar algo porque nos va a venir muy bien. Al final de temporada todo suma, aunque parezca ahora que no", y ha avisado de que "sería un error fijarnos sólo en el Mallorca. Debemos fijarnos en nosotros y no mirar más allá. Tenemos que ir sumando puntos con humildad y trabajo"

Flores ha vuelto a insitir en que "estamos en la jornada 7 y van haber equipos que cambien mucho. Hay quien empieza bien y termina mal, otros que no empiezan tan bien y llegan bien al final, otros que se mantienen y y otros que van para abajo. Es pronto todavía". Y ha recordado que mantener las goleadas y las victorias de las primeras jornadas no es fácil. "Empezamos ganando y goleando y parece que tengamos que estar todo el año así, pero eso es imposible. Es importante la racha que tuvimos ganando fácil, pero nadie está todo la temporada así. A todos nos gustaría, pero lo importante es ganar".

En cuantro al partido del domingo (18 horas) contra el Ontinyent ha restado importancia a las bajas que tienen el conjunto de Vicente Parras. "Vamos a jugar once contra once y, al final, todos queremos jugar y hacerlo bien. Lo que manda es el campo y ahí es donde debemos demostrar que somos superiores".

Sobre el tipo de planteamiento que podría presentar el cuadro valenciano, Flores ha indicado que "no hemos visto nada todavía y no sabemos cómo van a salir. Hasta ahora ha habido rivales que se han encerrado y otros que han intentado jugar más. A nosotros nos ha ido bien con todos los registros y en casa estamos leyendo bien los partidos".

Javi Flores también ha referido a su situación personal y al hecho de que Mir haya optado por reservarlo en los partidos lejos del Martínez Valero que se han disputado en terrenos de juego de reducidas dimensiones y de césped artificial. "Somos muchos compañeros. Hasta ahora, en este tipo de campos el míster está optando por otros compañeros. Lo importante es sumar y ayudar tanto dentro como fuera. Sabemos que ese tipo de campos tienen unas carácterísticas que no me van bien, pero eso no quiere decir que a lo largo de la temporada no vaya a jugar".

El mediapunta franjiverde ha descartado totalmente que esta decisión haya sido por la supuesta fragilidad que tiene con las lesiones. "El tema de la rodilla y de las lesiones no tiene nada que ver. Son características de los partidos, son campos pequeños en el que es complicado la circulación del balón y hay mucho juego directo y balones aéreos".

El cordobés ha aseguradado que "hasta ahora me he encontrado bien y muy a gusto, aunque uno siempre quiere mejorar", aunque ha reconocido que en los últimos encuentros no ha estado al nivel del inicio de temporada. "Después del partido del Rico Pérez, en la segunda parte frente al Atlético Baleares es cierto que me sentí muy cansado. Era una cosa normal porque veníamos el encuentro de Copa, era domingo por la mañana y hacía mucho calor, el Baleares también juega bien y había que correr detrás del balón. Todo condiciona. Esta semana estaremos más fresco y no notaremos el bajón de la segunda parte del anterior partido".