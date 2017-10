Vicente Parras: «Mi casa siempre será el Elche»

¿Cómo se encuentra en el Ontinyent?

Muy contento. Es un club modesto, pero en el que se trabaja muy bien. Soy feliz de poder tener una oportunidad aquí y el equipo está en una buena dinámica, aunque nos está costando sacar los partidos en casa porque no aprovechamos las ocasiones.

¿Piensa que van a sufrir mucho en el Martínez Valero?

Está claro que van a existir fases del partido en que lo vamos a pasar mal. Las dimensiones del terreno de juego nos perjudican. Pero debemos ser capaces de aguantar al principio y que se puedan poner un poco nerviosos. Estoy seguro de que vamos a ser competitivos.

¿Volver al coliseo franjiverde ya le quita el sueño?

Tengo partido el miércoles en la Copa Federación y todavía no pienso que vaya a ser especial, pero estoy seguro de que cuando llegue el momento se acumularán los sentimientos y emociones.

¿Llega con afán de revancha?

Para mí el partido del domingo es como volver a casa. En el Elche me han dado la oportunidad de trabajar siete años, de dirigir el filial y el primer equipo. Estaré siempre agradecido. Es mi casa.

¿Cómo valoraría a la plantilla que ha confeccionado el Elche?

En directo pude verlo el día del Atlético Baleares y, el resto de partidos, por vídeo. Para mí es el mejor equipo del grupo. Tiene un potencial enorme, superior al del Mallorca. Lo que pasa es que los baleares saben a lo que juegan, su técnico también controla la categoría y sabe que hay partidos en los que hay que sacar los puntos y ya está. El Elche cuenta con muchos recursos para no echar en falta ninguna baja que puedan tener. Los cuatro puntas no los tiene el líder.

¿Será extraño ver a Mir en el banquillo contrario?

Va a ser un día de reencuentros en cada rincón que pise del estadio. Con Vicente estuve tres años en el filial y hemos vivido momentos muy buenos y otros difíciles para el club.

¿Le dolió que el valenciano no contara con usted para ser su segundo?

No. Él tomó la decisión, pensó que debía ir con Óscar. No le pedí nunca una explicación, como tampoco lo hice cuando contó conmigo unos años antes en el filial. Surgió lo de trabajar de scouting y me pareció bien. Luego, salió lo del Ontinyent y estoy muy agradecido a mi actual equipo, que me está permitiendo estar en Segunda B.

¿La herida que dejó el descenso se ha curado?

El final de la temporada pasada fue muy duro, pero mi conciencia está muy tranquila. Hicimos todo lo que pudimos, pero es difícil olvidarlo. Nunca me he arrepentido de haber cogido el club, aunque sabía que al ser de Elche tenía muchos riesgos. Lo que quiero es que el Elche vuelva lo antes posible a Segunda. El domingo defenderé mis intereses, pero a partir de ahí sólo deseo que el Elche lo gane todo. Mi familia estará con el Ontinyent, pero frente al Atlético Baleares animaba al Elche.

¿Cómo definiría a Vicente Mir en el banquillo?

Es un entrenador muy intenso. Conoce bien la categoría y estoy seguro que subirá al Elche.

¿Le ha sorprendido la «explosión» de Sory Kaba?

No. El año pasado se tardó mucho en darle el salto. Cuando yo pude lo hice debutar. Su techo está por encima de Segunda B.

¿Qué clubes estarán arriba?

Elche, Mallorca y Cornellá. El Villarreal B dependerá de si juegan o no en el primer equipo. Con Lleida tengo dudas y vamos a ver si Alcoyano y Hércules remontan.