Mir y Parras: Dos amigos, frente a frente

El domingo, en los banquillos del Martínez Valero (18 horas), se verán las caras dos amigos: Vicente Mir y Vicente Parras. Entrenadores de Elche y Ontinyent. Ambos coincidieron en el Ilicitano durante tres campañas, una en Tercera y dos en Segunda División B. El actual técnico franjiverde abandonó el club ilicitano en el negro verano de 2015 y Parras se hizo cargo del filial y las carreras de ambos se separaron, aunque el teléfono siguió funcionando y las reuniones para intercambiar análisis futbolísticos de jugadores o equipos.

En el inicio de la presente campaña, Vicente Mir fue elegido nuevo entrenador del Elche, sustituyendo a Vicente Parras, que tomó las riendas del club ilicitano en la recta final de la 2016-2017, y no pudo evitar el descenso de categoría. Lo intentó con toda su alma, pero el mal ya estaba hecho.

Parras siguió en la entidad como "scouting" en el inicio de la pretemporada, antes de que el Ontinyent llamara a su puerta, mientras que el preparador valenciano trajo de segundo a Óscar Sánchez, con el que había trabajado en el Real Murcia. "¿Si me supo malo que no volviera a contar conmigo como segundo?. No. Él llegó con su grupo de trabajo. Esto es fútbol. Jamás le dije nada cuando me eligió como segundo del filial, ni ahora. Somos amigos y hemos tenido muchas vivencias juntos. Siempre le deseo lo mejor tanto a él como al Elche", apunta Parras.

Vicente Mir define a Parras como "un estudioso del fútbol, muy serio en su trabajo. Fiel y con personalidad". Mientras tanto, el actual técnico del Ontinyent afirma que el valenciano "es muy intenso. Vive cada partido como si fuera una final".

El domingo, a partir de las 18 horas, los dos Vicente, Mir y Parras, estarán en banquillos contrarios. Será extraño para ambos, aunque quizás un poco más para el preparador del equipo valenciano ya que "volverán los recuerdos y estoy seguro de que la afición me recibirá con cariño".

Parras tratará de usar su armas para sorprender al que considera "el mejor equipo del grupo" y no se queja de la "cláusula del miedo que le puso el Elche para cederle a Leomar Pinto, Alberto Rubio y Satoca. "Lo aceptamos en su día y no hay que darle más vueltas", recuerda. Finalmente, Parras afirma que no se ha visto sorprendido con la explosión de Sory Kaba al que hizo debutar la pasada campaña en Segunda División. "Es un futbolista con mucho futuro que la pasada campaña debió jugar mucho antes".

El domingo, pase lo que pase sobre el campo, al finalizar el partido seguirán siendo amigos.