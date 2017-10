Los cedidos no jugarán

El Elche se medirá el próximo domingo al Ontinyent a las 18 horas en el Martínez Valero. El equipo del extécnico franjiverde Vicente Parras será el rival a batir después de que los dirigidos por Vicente Mir sólo hayan sido capaces de sumar dos de los últimos seis puntos en litigio tras empatar con Atlético Baleares (3-3) y Atlético Saguntino (1-1).

El líder, el Real Mallorca, está ahora a cuatro puntos de ventaja. En el bando valenciano, además de Vicente Parras militan otros jugadores con pasado franjiverde como Leomar Pinto, Satoca, Alberto Rubio, Fran Machado y Anaba. Los tres primeros están cedidos por el Elche y no jugarán en el coliseo franjiverde el domingo ya que cuentan con la denominada «cláusula del miedo». El club ilicitano los tiene a préstamo y el Ontinyent debería pagar una cantidad cercana a los 50.000 euros para poder utilizarlos.

Parras no podrá contar tampoco para este duelo con Junior Keita, que al igual que Sory Kaba, está concentrado con la selección de Guinea en Conakry, ni con Julen Monreal, que vio la tarjeta roja frente al Lleida. No lo va a tener fácil el técnico ilicitano para completar la lista. Antes de jugar en el coliseo franjiverde, el Ontinyent recibe el miércoles, a las 20 horas al CF Torre Levante Orriols, en lo que será el partido correspondiente a la ida de la final de la fase territorial de Copa Federación.

Jornada de asueto

La plantilla del Elche entrenó ayer por la mañana y hoy tiene jornada de descanso. Será el miércoles, a partir de las 10 horas cuando comenzará a preparar el partido del domingo ante el Ontinyent en el Martínez Valero. Un duelo en el que los tres puntos son importantes para hacer olvidar los dos últimos empates ante Atlético Baleares (3-3) y Atlético Saguntino (1-1).

Vicente Mir recuperará al sancionado Primi, ausente en Sagunto por tarjetas. Lo que parece que no tiene fácil de recuperar, al menos para el once inicial, es a Collantes y Tekio. Además, hasta que no estén completamente bien no se les va a forzar para evitar una recaída. Tanto Peris, Guille Vallejo y Corozo sí que tienen más opciones de estar, tras no viajar al Nou Camp de Morvedre, por distintas molestias musculares.