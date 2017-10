«Agradezco a los que no confiaron en mí porque me dieron fuerza para seguir»

Sory Kaba jugó el pasado sábado en Sagunto y no podrá actuar el domingo ante el Ontinyent.

El delantero franjiverde Sory Kaba se incorporó el domingo a la concentración de la selección de Guinea en Conakry que el sábado, 7 de octubre, se medirá a Túnez en partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. El encuentro se juega a las 17 horas, en el estadio «28 Septembre».

El máximo goleador del Elche en este inicio de competición, con cuatro dianas en Liga y dos en la Copa, es muy feliz de cumplir uno de sus sueños. Vestir la casaca de su país. «Estoy muy contento por mi primera cita con la selección del equipo nacional», reconoce el guineano en su cuenta de Facebook.

El futbolista no duda en dar las gracias «a todas las personas que creyeron en mí» cuando empezó a darle patadas al balón, pero tampoco se olvida «de los que no creyeron en mí, porque también me dieron la fuerza para continuar mi camino», ni mucho menos de «mi familia que es mi fuente de motivación».

La llamada por primera vez del combinado nacional de su país le impedirá a Kaba estar el domingo, a partir de las 18 horas, en el Martínez Valero en el partido ante el Ontinyent, equipo que dirige Vicente Parras, quien fue su entrenador en el Ilicitano y quien le hizo debutar en el primer equipo del Elche al final de la temporada 2016-2017.

«Es un jugador importante dentro del equipo, pero tenemos buenos delanteros en la plantilla. Aunque Guinea ya no tiene opciones, Sory tiene ilusión por ir y el club está obligado a no ponerle ninguna pega», reconocía Vicente Mir cuando se le preguntó por las consecuencias que podía tener su ausencia el domingo.

El africano, de 22 años, que partía como el cuarto delantero del equipo, por detrás de Nino, Benja y Lolo Plá, se ha convertido en la gran revelación de la temporada del Elche y ya es el máximo realizador del equipo.

Sory Kaba llegó al Elche hace dos campañas para jugar en el Ilicitano, equipo con el que logró disputar una promoción de ascenso. En la 2016-2017 debutó en el tramo final de la Liga en Segunda, anotando un gol. Al finalizar la pasada campaña fue renovado por el director deportivo del club, Jorge Cordero, por tres temporadas. La cláusula de rescisión de su contrato es de seis millones de euros.