El Elche frena y el Mallorca acelera

El conjunto de Vicente Mir ha reducido la quinta velocidad con la que inició la Liga, pero mantiene la segunda posición.

El Elche ha frenado su fulgurante comienzo de temporada en los dos últimos partidos. Los empates frente al Baleares y al Saguntino han provocado que los franjiverdes se hayan alejado a cuatro puntos del liderato. El Mallorca, que sigue al frente de la clasificación, no falla y se ha escapado después de su triunfo ayer en el feudo del Alcoyano (0-2).

La situación podría haber sido peor si el Ebro no le hubiese empatado al Villarreal B en el último minuto, lo que hubiera provocado que el filial del submarino amarilla se hubiese situado segundo. Ahora, franjiverdes y villarrealense están empatado a 15 puntos.

Sólo se han disputado siete jornadas de Liga y queda mucho por delante, pero el conjunto de Vicente Mir, que había comenzado con la quinta velocidad ha reducido en las últimas semanas. Por su parte, el Mallorca no frena.

En el vestuario del Elche restan importancia a los últimos empates, incluso, algunos jugadores como el central Román Golobart no consideran que hayan sido tropiezos. «No creo que sean tropiezos. Si hubiésemos ganado al Atlético Baleares, el punto de Sagunto sería bueno. Nos supo bastante mal no poder ganar al Atlético Saguntino, sobre todo, por el apoyo que tuvimos de la afición».

Por su parte, el guardameta, José Juan, tampoco considera grave haber sumado sólo dos puntos de seis posibles en las últimas dos jornadas. «La Liga es muy larga y no vamos a ganar en todos los campos. La semana anterior contra el Atlético Baleares tuvimos un poco de mala suerte en la última jugada. Tenemos que ir partido a partido y hacer bueno el empate frente al Saguntino el próximo domingo contra el Ontinyent. Los rivales seguro que van a sufrir mucho cuando jueguen en Sagunto».

La distancia con el Mallorca no es muy preocupante a esta alturas de competición, pero todo apunta a que va a ser un mano a mano entre ilicitanos y baleares en la lucha por el primer puesto de la clasificación que facilita el play off. Por ello, la ventaja no puede ampliarse más.



Calendario propicio

El Elche tiene por delante un calendario propicio, antes del primer partido de la eliminatoria de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, para poder recortar distancias y volver a ser el equipo que deslumbró en las cinco primeras jornadas de Liga.

El próximo domingo (18 horas), los franjiverdes reciben al Ontinyent, un conjunto llamado a luchar por la permanencia, pero que llegará al Martínez Valero muy motivado porque su entrenador es Vicente Parras y en su plantilla cuenta con jugadores cedidos por el Elche como el venezolano Leomar Pinto, el portero Sotoca y el medipunta Alberto Rubio. Además en sus filas tiene a otros dos exfranjiverdes como Anaba y Fran Machado.

Tras el partido frente a los del Clariano, en el que sólo valen los tres puntos, el Elche visita el siempre difícil campo del Llagostera para afrontar después el encuentro del rivalidad provincial contra el Alcoyano, que entrena el ilicitano de adopción Galiana.



Recuperar lesionados

Otro de los objetivos en estas próximas semanas será recuperar a alguno de los jugadores que están en el dique seco y que se perdieron el partido del pasado sábado en Sagunto.

Los futbolistas que podrían volver son Collantes y Tekio. Ambos son piezas muy importantes en los esquemas de Vicente Mir y la pasada semana se decidió no arriesgar con ellos para que no recayeran de sus problemas musculares como ocurrió frente al Atlético Baleares.

El resto de la enfermería preocupa «menos». El guardameta Guille Vallejo también está lesionado, pero la portería puede estar bien cubierta con José Juan. Los casos de Peris y de Corozo son similares. Para el lateral izquierdo también hay alternativas con Adrián Jiménez y Edu Albacar, mientras que el ecuatoriano Corozo no cuenta para Mir en este inicio de temporada.



Vuelve Primi y Sory es baja

Quien seguro que va a volver, por lo menos a la convocatoria y casi seguro al once titular, es el canterano Primi, quien se perdió el choque contra el Atlético Saguntino por sanción, debido a la expulsión, por doble cartulina amarilla, que sufrió en el partido frente al Atlético Baleares.

En el lado contrario está Sory Kaba, que será baja porque tiene que viajar con su selección para disputar el encuentro de clasificación para el Mundial de Rusia que enfrentará el próximo sábado (17 horas) a Guinea Conakry con Túnez. Ante su ausencia, Nino y Benja volverán a forma la pareja atacante de los franjiverdes.