«Este tipo de juego no me gusta nada, son partidos feos y por eso es Segunda B»

El técnico del Elche, Vicente Mir, terminó con un sabor raro el partido. Dio por bueno «justo» el empate, pero lamentó el tipo de fútbol que mostró el partido por las reducidas dimensiones del terreno de juego y por la superficie de césped artificial.

«Este tipo de fútbol no me gusta absolutamente nada, pero lo vamos a ver más veces. Es un juego de mucho suspense porque en cualquier falta o saque de esquina te pueden complicar. Se ve poco juego e influye la intensidad, la suerte, las jugadas a balón parado, etc. Son partidos feos y por eso es Segunda B.Cuando no se puede ganar, el empate no es malo y ahora hay que intentar hacerlo bueno ganando al Ontinyent», explicó el preparador franjiverde.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Mir comentó que «sabíamos lo complicado que era este campo. Ha sido un partido muy igualado. Ellos se han puesto pronto por delante, pero supimos reaccionar. A partir de ahí, el balón ha ido más por el aire que por el suelo. En los últimos 20 minutos, hemos tenido más opciones. Teníamos el juego controlado, pero no hemos transformamos las ocasiones. El resultado es justo, el Saguntino también ha hecho un partido bueno y nos ha complicado con faltas y corners. Hemos defendido bien, pero en ataque nos ha costado. La conclusión que saco es que si el pasado domingo hubiésemos ganado, el resultado sería bueno, pero seguimos con la racha de invictos».

El entrenador del Elche también se refirió a los cambios y la apuesta por Nino e Iván Sánchez en la recta final. «Ha habido un momento en el que se ha descongestionando el centro del campo y recibiendo balones ahí podíamos hacerles daños. Tanto Nino como Iván Sánchez han mejorado el juego del equipo porque el partido se ha ido rompiendo y hemos podido jugar un poco más. Es un empate que me sabe a poco».

Sobre la apuesta por tres centrales y dos carrileros de largo recorrido indicó que «nos faltaban jugadores en la defensa y tenía que hacer cambio.s He optado por gente poderosa por alta. Conocía este campo en el que es difícil controlar el balón y ellos tienen mejor cogida la manera de jugar, pero nosotros hemos controlado bien».

Por último, descartó que el gol en el primer minuto fuera por falta de intensidad. «Sí que hemos salido intensos, pero han habido varios rechaces y, a veces, el balón no va donde uno quiere».