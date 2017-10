"Los empates en Sagunto y ante el Baleares no son tropiezos"

Román Golobart aseguró tras el empate de ayer frente al Atlético Saguntino y el de la jornada anterior frente al Atlético Baleares que no son dos tropiezos. "Este tipo de partidos en campos como el de Sagunto son por los que nadie quiere jugar en Segunda B. Sobre todo hay que sumar. Afrontamos el encuentro con la idea de ganar porque nos dejados dos puntos frente al Baleares y nos sabe bastante mal no haberlo hecho, sobre todo, por el apoyo que tuvimos de la afición.

El central franjiverde recuerda que el Atlético Saguntino "tuvo la fortuna en la jugada del gol que el árbitro no pitó dos o tres faltas y reaccionamos muy bien con el lanzamiento de Edu Albacar, que ya sabemos de sus capacidades. Tuvimos ocasiones en la recta final, pero no hemos puesto buenos balones al área para dejar a los delanteros en buenas opciones. No sé si el empate es justo o no, pero podríamos haber merecido un poco más".

Golobart terminó el encuentro cojeando, pero aseguró que no era un problema importante. "Es más que nada por la fascitis que he estado arrastrando desde la pretemporada y un golpe en el tobillo izquierdo, pero nada más. Todos los jugadores arrastramos molestias durante toda la temporada y puede afectarte un poco en los partidos, pero no tiene más importancia", comentó.