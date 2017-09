Mir: «Va a ser un partido de juego aéreo y de pelea»

? Vicente Mir, entrenador del Elche, sabe que no lo va a tener fácil esta tarde en Sagunto y elogia al rival afirmando que «en su campo no le tiene miedo a ningún equipo y este año ya lo ha demostrado. Todos sabemos de la dificultad de jugar en el campo del Saguntino. O te pones allí el mono de trabajo o no rascas nada». El técnico pronostica un encuentro «competido» en un campo «estrecho y limitado para jugar». «Va a ser un partido de juego aéreo, de intensidad y de pelea», apostilló. El valenciano intuye que será importante «aprovechar las acciones de estrategia» y en ese sentido comparó el partido con el que ya disputó el Elche ante el Peña Deportiva. «Espero que tengamos más ocasiones, pero son dos equipos parecidos por el juego y el campo», señaló Mir. El preparador del Elche indicó que las próximas semanas son ideales para «cargar las pilas» y ve al equipo «fresco» después de una semana en la que ha podido trabajar sin problemas.