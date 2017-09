El juez señala a Sepulcre y Rocamora y deja libre de responsabilidades a Ramírez

El proceso judicial sigue para Sepulcre y Rocamora, pero no para el resto de exconsejeros o directivos.

El proceso judicial sigue para Sepulcre y Rocamora, pero no para el resto de exconsejeros o directivos. a. amorós

El Juzgado de Instrucción número 5 de Elche decidió ayer mantener abierto el procedimiento contra el expresidente del Elche, José Sepulcre, y el exsecretario general, Antonio Rocamora, por cuatro presuntos delitos tras la querella presentada hace dos años por la Plataforma «Salvemos al Elche 1923» contra ambos exdirigentes franjiverde y el resto de consejeros y miembros de la Fundación que firmaron el presupuesto 2013-2014. Dicho grupo de accionistas alegaban presuntos delitos societarios, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda pública y pertenencia a organización o grupo criminal.

La jueza Inmaculada Gabarrón Ayala mantiene abiertas las causas por los presuntos delitos de falsificación contable, administración fraudulenta, apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil, rechazando el sobreseimiento solicitado por la defensa de Rocamora.

Además decretó el sobreseimiento provisional respecto a los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal que la acusación popular imputó a Rocamora y Sepulcre. Entiende que no está debidamente justificada la perpetración de tales delitos que han dado motivo a la formación de la presente causa en relación con los mismos. Se deniega la prórroga de los plazos de instrucción solicitada por el Ministerio Fiscal.

Asimismo, se decreta el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones en relación a Juan Carlos Ramírez, Tomás Alvarado, José Antonio García, Jaime Oliver, Paco Sánchez, José Javier Vidal, Juan Contreras, Anselmo Navarro y la Fundación del Elche CF SAD en relación a los presuntos delitos societarios previstos en el art. 290 y 295 del CP, delito de falsedad documental, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal imputados por la acusación popular, al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la presente causa en relación con los mismos.

La resolución ha sido trasladada al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura del Juicio Oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.



Satisfacción en la plataforma

El colectivo «Salvemos al Elche», formado por aficionados y peñistas contrarios a la gestión de José Sepulcre al frente del Elche, presentaron la querella contra el expresidente, el resto de consejeros y los miembros de la Fundación como consecuencia de las irregularidades detectadas en la gestión de la entidad por parte de la LFP y que fueron determinantes para el descenso administrativo del club en 2015.

Salvador Mas Climent, portavoz de dicha plataforma, se enteró ayer de la noticia por la web del diario Información y confesaba que «la medida tomada por la jueza supone un auténtico espaldarazo a nuestra teoría de que no existió ningún tipo de transparencia en la gestión del club y eso nos llevó desgraciadamente al descenso administrativo».

Mas desea dejar bien claro que «no pretendemos meter a nadie en la cárcel, para esos están los jueces, pero sí que cada uno asuma de verdad sus responsabilidades y no se vayan de rositas. Si los demás no tienen que dar cuenta, perfecto. Aceptamos la justicia. Pero el hecho de que el procedimiento se continúe con Sepulcre y Rocamora ya nos demuestra que no íbamos tan desencaminados en nuestras peticiones».

«Han sido dos años muy duros y el tiempo nos ha dado una pequeña alegría moral. Si hubiera sobreseído a todos nos hubiera dejado con el culo al aire. Hasta un exconsejero nos ha puesto un mensaje diciéndonos que pase lo que pase hemos ganado. Desgraciadamente, en esta historia el único que está perdiendo por goleada es el Elche. Nosotros somos simples aficionados que con palitos y cañas nos rebelamos contra lo sucedido en el club».