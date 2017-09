La conjura de la paella

La plantilla del Elche afronta mañana una nueva prueba. Como sucedió en Ibiza hay que volver a aplicar el fútbol práctico para sacar adelante los tres puntos frente al Atlético Saguntino. Será un partido antipático. Los dos perdidos ante el Atlético Baleares dejaron un sabor agridulce en el entorno, pero han servido para hacer autocrítica y corregir errores alrededor de una paella como lo que se comió ayer la plantilla mientras escuchaba el sorteo de la Copa. Una conjura franjiverde que debe plasmarse el sábado en el campo. Así que arroz, conejo y un poco de azafrán, aceite, sal y tomate son los ingredientes que tiene el vestuario de Mir para cocinar una victoria en Sagunto. El técnico viene repitiendo que las goleadas iniciales que firmó el equipo no eran normales en esta categoría, convencido de que sacar adelante los encuenntros no es fácil. De ahí que se deba seguir creciendo como equipo y nunca pensar que con la camiseta está hecho.

Humildad



Creerse que se es superior es el primer paso para la derrota

El mensaje del técnico del Elche, Vicente Mir, y del director deportivo, Jorge Cordero, no ha variado desde la pretemporada. El Elche debe ser por encima de todo un equipo y su trabajo diario deber ir encaminado a ello. No sirve de nada tener una buena plantilla si luego en el campo no se funciona como bloque. El punto de partida debe ser la humildad y el trabajo. Desde el pitido inicial hay que ir a por el rival y nunca creerse superior a él. La tensión hay que mantenerla hasta el final para que no te suceda lo del domingo frente al Atlético Baleares, en el que una jugada a balón parado a dos minutos para el final te privó de una victoria después de remontar.



Físico



El equipo estuvo falto de chispa ante el Atlético Baleares

Vicente Mir ya avisó tras el partido ante el Hércules en la Copa del Rey que le preocupaba el duelo de Liga ante los baleares ya que su equipo había disputado un partido muy intenso. El Elche pudo irse al descanso con un claro 3-0, pero, tanto Nino como Collantes no estuvieron acertados en las dos ocasiones claras de las que disfrutaron y el rival, en un penalti absurdo empató en el 45. A partir de ahí, el paso de los minutos favorecían al adversario ya que el Elche se quedó sin chispa y se notó en exceso la Copa. Pese a ello, dada su calidad, fue capaz de remontar. Esta semana han tenido tiempo para recuperar fuerzas.



Lesiones



Las bajas se están cebando sobre la defensa

En el capítulo de las lesiones no está teniendo suerte el Elche. De cara al duelo ante el Atlético Saguntino del sábado (17 horas) el técnico de Meliana no podrá contar seguro con Collantes, Tekio, Peris y Guille Vallejo. Por un motivo o por otro los cuatro jugadores se han resentido de anteriores lesiones. Los ilicitanos no pueden excusarse en este tipo de contrariedades para afrontar los partidos ya que cuentan con plantilla de suficiente calidad para demostrar que los que salgan van a hacer olvidar al resto.



Gestión del vestuario



La competecia en la línea delantera es muy grande

El técnico franjiverde Vicente Mir es conciente de que necesita a todos sus jugadores para lograr el objetivo del ascenso a Segunda División. Salvo a Corozo, que llegó al final, al resto le ha dado minutos para que puedan demostrar su valía. La gestión de los minutos está siendo muy correcta y quizás donde más dificultades tenga para contentar a todos es la línea delantera. Nino, Sory Kaba, Benja y Lolo Plá se disputan dos puestos en cada partido y no es fácil la elección. Siempre se quedan dos fuera a pesar del nivel que tienen los cuatro. El guineano ha empezado el más fuerte, Nino es clave, aunque Mir debe darle también descansos para que no termine fundido como la temporada pasada, pero tanto Lolo Plá como Benja están llamados a ser jugadores importantes en este equipo. De ahí que no sobre nadie. Comidas como las de ayer ayudan a hacer grupo.

Directos rivales



Hércules y Atlético Baleares han hecho ver la realidad

Los dos últimos dos partidos ante dos rivales que pueden estar al final de Liga arriba, como Hércules y Atlético Baleares, han dejado claro que lo del Elche en Segunda B no va a ser un camino de rosas. El equipo blanquiazul, aunque fuera en un partido de Copa, puso contra las cuerdas a los franjiverdes, aunque el balón parado ayudó a que la eliminatoria cayera de su lado. Unos días más tarde, frente a los isleños, los errores cometidos los pagó caros el Elche ante un rival que supo aprovecharlos. Los ilicitanos no supieron ponerse 2-0 en el marcador, que hubirera aclarado mucho la contienda, y luego el Atlético Baleares se subió a las barbas.



equilibrio



El balance entre ataque y defensa es fundamental

En el peor día a nivel ofensivo, en el encuentro del domingo, el Elche fue capaz de hacer tres goles. Un dato que demuestra que el potencial que tiene el equipo en sus delanteros es muy grande. Pero esa dinamita arriba debe ser compensada de forma correcta atrás. El domingo se notó en exceso la baja de Gonzalo Verdú en el centro de la defensa. Golobart tiene que ser el del Real Murcia que convenció a Mir. Primi debe seguir creciendo y Albacar poco a poco metiendo la cabeza. Todo ello aderezado por un centro del campo sólido capitaneado por Manuel, que no tiene recambio en esa zona del campo, Provencio o Benito.