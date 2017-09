Gonzalo Verdú: «No ascender sería casi un fracaso»

En poco tiempo se ha ganado la admiración de todo el mundo. El pasado domingo no jugó por unas molestias y el equipo lo notó. Ahora ya está recuperado para jugar el sábado frente al Atlético Saguntino.

¿Cómo está de sus molestias musculares?

Ya estoy recuperado. Con un par de días más de descanso hubiese jugado, pero hubo Copa entre semana y por no precipitarnos decimos que descansara porque me tiraba mucho el músculo de la zona de atrás y era un riesgo innecesario a estas alturas de temporada.

Que casualidad que el día que faltó se recibieran tres goles?

Es anecdótico. Vino el Atlético Baleares que tiene mucha pólvora arriba y cuenta con más potencial que equipos como el Peralada. Se juntó todo. Aún así, hicimos méritos para ganar, pero, por momentos, se notó el cansancio de la Copa. La pena fue que en el último minuto empatamos y perdimos dos puntos. Pero la línea a seguir es esa, mejorando los errores puntuales. El equipo hizo un buen trabajo.

Y ahora tocar ir a ganar a Sagunto y encima en un terreno de juego de césped artificial?

Lo importante en este tipo de campos es adaptarse porque son partidos complicados y muy igualados que se deciden por pequeños detalles. El equipo sabe manejarse en ese tipo de terrenos de juego, ya lo hemos demostrado y otra vez toca ponerse el mono de trabajo. Sabemos donde tenemos que incidir más y ojalá nos podamos traer los tres puntos.

Lleva ya tres meses en Elche y aunque viene de Cartagena donde se han vivido situaciones parecidas ya ha podido comprobar que hay una afición espectacular, pero, a su vez, los problemas institucionales no cesan?

En los dos últimos años en Cartagena ya estaba la cosa más tranquila desde que entró la nueva directiva. En el Elche están saliendo cosas, pero los futbolistas venimos a hacer nuestro trabajo y no debemos meternos porque no nos lleva a ningún lado. Y sobre la afición, en el poco tiempo que llevo, ha demostrado que es espectacular. Es de admirar que, a pesar del descenso, tengamos más de nueve mil abonados. Es una afición de diez no, de once. Porque han tenido una respuesta inminente y eso nos va a dar fuerza para toda la temporada y seguro que en momentos de flojeza van a tirar de nosotros.

Ha jugado varios play offs de ascenso. ¿Tanta importancia tiene ser primero?

Es muy importante por las opciones que te da y porque te mete directamente en una final. Este año no va ser nada fácil. Estamos viendo que si tienes un pequeño tropiezo pierdes el primer puesto porque el Mallorca no perdona. Sabemos que va a ser así hasta el final. Esperamos estar en disposición de poder conseguirlo hasta la última jornada. El objetivo debe ser quedar primeros sin olvidar que quedando cuarto también puedes entrar en el play off y ascender. Lo importante es asegurar la promoción cuanto antes y, a partir de ahí, intentar alcanzar la primera plaza. Pero eso es a largo plazo, todavía queda mucho y lo importante es ganar semana tras semana y toca hacerlo en Sagunto.

¿Conforme ha empezado la temporada parece que va a ser un mano entre Elche y Mallorca?

Sí, pero las situaciones cambian. Durante la temporada todos los equipos tienen altibajos. Plantillas como la de Hércules o equipos fuertes como el Atlético Baleares, que está sexto habiendo jugado contra los cuatro primeros, dice mucho de la competitividad de los conjuntos que van a estar arriba. Ahora parecen que están más distanciados, pero seguro que la zona de arriba va a estar apretada durante toda la Liga.

Tuvo muchas ofertas de equipos punteros, incluso del Hércules. ¿Por qué se decidió, al final, por el Elche?

Tuve el interés de muchos equipos, incluso la opción de seguir en Cartagena. El Hércules también estaba ahí con sus problemas institucionales, pero cuando me llegó la oferta del Elche me lo pensé poco porque Jorge (Cordero) me conoce de Cartagena y no tardó en convencerme. Me explicó lo que es el Elche y nada más venir me di cuenta que ahora está en Segunda B, pero que de puertas para adentro es de Primera. Lo estoy disfrutando y no me arrepiento de la decisión que tomé.

¿Qué importancia ha tenido Jorge Cordero para venir?

La mayor culpa la tiene Jorge porque fue quien mostró un interés real. Me dijo que era una de las primeras opciones que tenía para mi posición y la verdad que se lo agradezco que hubiese pensado en mí. Pienso que también estoy respondiendo en el campo con mi trabajo. Estoy muy contento.

¿Tendrá ganas de ascender y de jugar, por fin, en Segunda División?

Sí. Es una espinita que tengo ahí clavada. Tuve la oportunidad de jugar con el Albacete, pero hace ya mucho tiempo. Varios años me he quedado cerca de ascender, pero estoy en el mejor sitio donde puedo conseguirlo.

¿Va a jugar el Elche el play off?

Esperamos que sí. Estamos trabajando para ello y no jugarlo sería un fracaso

¿Ascenderá el Elche?

Esperemos que sí. Está claro que es muy difícil, pero este equipo está hecho para eso y sería también casi un fracaso.