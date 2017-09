"En campos como el del Saguntino tenemos que dar el golpe en la mesa"

Iván Sánchez ha sido el encargado esta mañana de atender a los medios de comunicación a la conclusión del entrenamiento. El extremo franjiverde ha reconocido que a la plantilla le ha venido los dos días de descanso de los que han disfrutado a principio de semana. "Veníamos de una semana muy cargada, con partidos de Liga y Copa del Rey exigentes y estos dos días nos han venido bien para desconectar y cargar pilar con familiares y amigos. Ahora ya estamos pensando en el partido del sábado frente al Atlético Saguntino.

El futbolista cedido por el Albacete se ha referido al campo de césped artificial donde jugarán el sábado. "Por lo que nos ha empezado a comenzar a comentar el míster es de césped artificial y no muy grande. Va a ser un encuentro complicado en el que tendremos que trabajar bien defensivamente, ayudarnos todos y estar juntos. En estos campos es donde se demuestran los buenos equipos".

El menudo extremo avisa de que "si queremos estar arriba en la clasificación, en este tipo de campos es donde debemos dar un golpe en la mesa y demostrar que equipo somos. En Ibiza ya fue complicado y en esta ocasión la afición también va a apretar mucho y tenemos que estar como frente al Peña Deportiva: juntos, con fuerza y estando atentos a las segundas jugadas".

Sobre las bajas, Iván Sánchez ha comentado: "que se lesione un compañero siempre es una noticia negativa. Todos los jugadores están ayudando y ahora se han lesionado Tekio y Collantes que son futbolistas importantes para nosotros. Ha sido mala suerte porque la semana pasada entrenaron bien y le ha vuelto a pasar". Ante esta situación, el futbolista franjiverde ha indicado que "tenemos que tirar todos del carro. Tenemos un grupo muy bueno, con varios jugadores en todas las posiciones. Un día le toca a uno y otro a otro. Debemos intentar ayudar y si queremos estar arriba, todos debemos ser importantes".

Iván Sánchez ha destacado que el Atlético Saguntino será un rival complicado. "Sabemos en que campo vamos a jugar y van a ser difíciles de batir. Además, ganaron 0-1 en Lleida frente a un rival llamado a estar arriba. No sólo es fuerte en casa. Tienen buen equipo y buenos jugadores. Debemos preparar bien el partido y concienciarnos de que va a ser difícil, aunque tenemos confinza plena".

El jugador del Elche ha vuelto a avisar de que "en esta categoría no te puede creer más que nadie. Sabemos que tenemos un grupo de buenos jugadores y una buena plantilla. No podemos perder la humildad y el trabajo diario porque si la perdemos no vamos a ningún lado".

Por último, Iván Sánchez se ha unido a los numerosos elegios que está recibiendo la afición. "Me parece increible tener 9.262 abonados. Después de todo lo que han sufrido, estando hasta hace poco en Primera División, dice mucho de lo grande que es este club. Estamos en Segunda B, pero la masa social es de Primera División y hay que agradecer el apoyo que nos están mostrando tanto en los partidos de casa como de fuera".