"Ha sido un partido extraño en el que merecimos más"

Vicente Mir no terminó contento con el empate. El técnico franjiverde consideró que su equipo mereció un resultado mejor por el juego mostrado, sobre todo en el primer tiempo, y por las ocasiones.

"Ha sido un partido en el que ha pasado de todo. Ha sido un encuentro extraño. Hemos hecho méritos para ganar. En la primera parte nos teníamos que haber ido al descanso con ventaja, pero ha llegado el penalti de Sory, que sí ha sido. En el comienzo del segunto tiempo hemos tenido mala suerte con el 1-2, pero el equipo ha sabido reaccionar, a pesar de los cambios obligados y el cansancio. A última hora, ha llegado la expulsión de Primi y hemos perdido efectivos en defensa porque es un futbolista importante para defender la falta de la que ha llegado el 2-3", comentó al final del encuentro.

El entrenador del Elche ha asegurado que había terminado "con una sensación mala". "Hemos merecido más. Ellos también se han puesto 1-2 y sino llegamos a empatar tan pronto el partido se hubiera puesto a su favor. Es un punto que me sabe a poco".

Mir ha admitido que el cansancio físico, después del esfuerzo en el derbi copero del pasado miércoles, se había notado, como temía. "Se les veía a ellos un poco mejor al final. Venía un poco producido por el resultado y por el esfuerzo tan grande que habíamos hecho. La primera parte ha sido de las mejores de la temporada. En la segunda, hemos sabido remontar y hemos creado más ocasiones. El equipo ha estado bien y es una pena que después del esfuerzo no hayamos logrado el premio"

En lo que sí que se mostró enfado el preparador franjiverde fue en los goles encajados. "El primero es un penalti tonto de Sory, que es delantero. Un defensa no lo hubiera hecho. El segundo es un error de Golobart que tenía que haber salvado el balón y tenía que haber hecho Primi la cobertura. Los goles son siempre errores de alguien. Y el tercero ha sido en otro balón parado. Con Primi en el campo hubiésemos defendido mejor. Hemos ido todos a por el balón y el rival ha rematado solo. Hemos cometido errores y los hemos pagado", lamentó.

A pesar de ello, Mir puntualizó que "hemos cometido más errores en defensas que en anteriores partidos. Ha sido todo el bloque más que individualidades. El Atlético Baleares tampoco nos ha creado tantas ocasiones y nosotros hemos marcado tres goles, pero tuvimos nuevo o diez oportunidades".

El empate no privó de que el técnico estuviera contento con el esfuerzo. "Les he dado la enhorabuena a los jugadores. En el descanso les he dicho que íbamos a ganar sí o sí, el trabajo ha sido espectacular, no era un partido fácil con el calor que hacía y el cansancio del encuentro del miércoles".