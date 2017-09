Mir refrescará el once titular del Elche frente al Baleares tras el derbi copero

El entrenador del Elche, Vicente Mir, aseguró ayer que «sigue preocupado» porque el cansancio del encuentro del pasado miércoles frente al Hércules pueda pasar factura en el choque de mañana (12 horas) frente al Atlético Baleares, en lo que será la primera prueba de fuego de la temporada frente un rival llamado a estar en la parte alta de la clasificación.

«Hemos realizado un entrenamiento muy light y espero que el domingo estén todos los jugadores recuperados. No es lo mismo jugar por la tarde que por la mañana, que hará más calor. He hablado con mis futbolistas y quien no esté al 100%, me lo comentará y no jugará», señaló el preparador franjiverde en la previa del partido ante los mallorquines.

A pesar de ello, Mir está convencido de que «sacaremos un buen once».

La plantilla realizará esta mañana, a partir de las diez, un último entrenamiento en el campo anexo y será el momento de examinar el estado físico de jugadores como Adrián Jiménez o Collantes, quienes no pudieron disputar el derbi por molestias musculares. «Espero contar con ellos, los médicos me han dicho que van a estar recuperados, pero mañana -por hoy- les realizaremos una última prueba».



Bajas

Los descartados serán el portero Guille Vallejo, que en el Rico Pérez se volvió a lesionar el hombro; y el lateral izquierdo Peris, quien el pasado domingo en Ibiza sufrió una contractura muscular.

Ante esta situación, el técnico del Elche podría realizar hasta cinco variaciones en el equipo titular con respecto al once inicial que jugó en la Copa y se clasificó para dieciseisavos de final.