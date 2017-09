La plantilla lleva a cabo una suave sesión de trabajo

La plantilla del Elche ha llevado a cabo esta mañana una suave sesión de trabajo de poco más de hora y media. Ha sido el penúltimo entrenamiento antes del encuentro del domingo (12 horas) frente al Atlético Baleares. El conjunto ilicitano realizará la última sesión mañana sábado, a partir de las diez de la mañana, a puerta cerrada, en el estadio Martínez Valero.

El cuerpo técnico no ha querido castigar mucho a sus futbolistas después del esfuerzo del encuentro de Copa del Rey del pasado miércoles, en el Rico Pérez, frente al Hércules. " El entrenamiento de hoy ha sido muy light y espero que para el domingo ya estemos recuperados. No es lo mismo jugar por la tarde que por la mañana con el calor. He hablado con los jugadores y quien no esté al % no jugará. De lo que estoy seguro es de que pondremos un buen once"

Sobre los futbolistas que arrastran molestias, el preparador franjiverde ha comentado que "a Adrián Jiménez y a Collantes le haremos mañana la prueba definitiva, aunque por lo que me dice el médico espero que estén bien. Del resto, Guille Vallejo y Peris no van a poder estar y Golobart ya entró en la convocatoria en la Copa"