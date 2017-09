El técnico del Elche, Vicente Mir, ha ofrecido esta mañana la rueda de Prensa previa al encuentro del domingo (12 horas), en el Martínez Valero, frente al Atlético Baleares. El preparador franjiverde ha asegura que sigue preocupado por el cansancio por el esfuerzo en el partido de Copa del pasado miércoles frente al Hércules. A pesar de ello, confía en que sus jugadores lleguen al partido en buenas condiciones.

"Seguimos preocupados. El entrenamiento de hoy ha sido muy light y espero que para el domingo ya estemos recuperados. No es lo mismo jugar por la tarde que por la mañana con el calor. He hablado con los jugadores y quien no esté al 100 % no jugará. De lo que estoy seguro es de que pondremos un buen once", ha comentado.

Sobre los futbolistas que arrastran molestias, el preparador franjiverde ha señalado que "a Adrián Jiménez y a Collantes le haremos mañana la prueba definitiva. Del resto, Guille Vallejo y Peris no van a poder estar y Golobart ya entró en la convocatoria en la Copa".

Mir recuerda que el Atlético Balerares "es uno de los rivales más complicados de la categoría. Lleva varios años luchando y entrando en el play off. Se ha reforzado bien. En las últimas temporadas ha estado arriba y es un conjunto parecido al Alcoyano, aunque esta temporada ha cambiado un poco su forma de jugar, es más compacto y le gusta jugar bien y salir desde atrás con el balón controlado"

Lo que tiene claro el entrenador del Elche es que la Liga "es lo importante". "Es nuestro objetivo y el partido del Atlético Baleares es importantísimo para nosotros. "Aunque hayamos ganado al Hércules, el domingo hay que ganar sí o sí".

El preparador del conjunto ilicitano admite la calidad de su equipo. "Sabemos el potencial que tenemos y que en cualquier acción podemos hacer gol, como demostramos en el Rico Pérez, donde lanzamos 12 ó 13 saques de esquinas y en uno llego el gol.", aunque advierte de que "si no tenemos intensidad, en Segunda B es difícil ganar los partidos y golear como lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que tener mucha humilidad y respetar a todos los rivales".