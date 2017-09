Un equipo de postín

El Elche tiene por delante una semana para soñar. Deberá esperar al jueves, 28 de septiembre, para conocer quién será su rival en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Dicho sorteo tendrá lugar, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, a las 13:00 horas.

En el bombo estarán rivales del postín del Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Estos conjuntos se los tienen que repartir Formentera, Ponferradina, Fuenlabrada, Lleida, que en la última eliminatoria ha estado exento, Cartagena y Murcia, equipos de Segunda División B que se han ganado el premio de competir con conjuntos que disputan esta temporada la Liga de Campeones o la Liga Europa.

Como es lógico, tanto la afición como el propio club ilicitano tienen preferencia por los tres primeros, que podrían dejar una buena taquilla. Las arcas de la entidad franjiverde están muy necesitadas y se podría conseguir una muy buena entrada.

Esta eliminatoria será en esta ocasión a doble partido, no como ha sucedido en las tres anteriores rondas disputada hasta ahora, porque los grandes equipos no quieren correr ningún tipo de riesgos y apuestan por este modelo, no como en la Copa Inglesa, en la que las sorpresas son más habituales.

La ida está prevista para el 25 octubre y, la vuelta, el 29 de noviembre. «Personalmente, prefiero un rival grande como el Real Madrid o el Barcelona. Al final, intentaremos disfrutar del rival que nos toque», comentó Vicente Mir al final del encuentro en el Rico Pérez, en el que el Elche apeó al Hércules del torneo del KO gracias a un gol de Gonzalo Verdú, tras un córner botado por Edu Albacar.

Por su parte, los jugadores no han mostrado preferencias sobre el próximo rival del torneo. Tanto Gonzalo Verdú, autor del gol de la clasificación en el Rico Pérez, como Nino y Edu Albacar, dos de los capitanes del equipo, señalaron que lo importante ahora es disfrutar de una eliminatoria atractiva para la afición, pero que el equipo debe centrarse en la Liga.

«Cualquier rival te hace ilusión, aunque Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, por el estadio nuevo, están entre los deseados», dijo Verdú. Nino tampoco mostró preferencias, aunque precisó que desea «uno grande para que la afición lo disfrute».

«Rival el que toque. Ojalá sea uno grande y que la afición disfrute», dijo Edu Albacar, único superviviente del Elche que logró jugar en Primera División hace tres temporadas. «Es un premio estar en la próxima eliminatoria. Ya sabemos que no vamos a ganar la Copa pero me gustaría que la gente que aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo pueda jugar en el Bernabéu o el Camp Nou», señaló. «A mí me da igual el rival, quizás el Atlético por lo del campo nuevo. Al final que sea un equipo grande y estaremos contentos», apostilló el lateral catalán.

La plantilla tiene como prima un porcentaje, el 25 por ciento, de la próxima taquilla, después de haber apeado a Badalona, Cultural de Durango y Hércules.



A por la cuarta eliminatoria

El Elche, que logró ante el Hércules (0-1) la clasificación para la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey, no superaba tres eliminatorias del torneo en una misma temporada desde la temporada 1990-91, en la que llegó a la cuarta ronda. En aquella ocasión, el conjunto ilicitano, que militaba en Segunda, apeó de la competición al Carballino (0-1 y 0-0), al Sporting Mahonés (1-2 y 2-1) y al Palamós (2-1 y 0-0), para caer posteriormente, en octavos de final, ante el Real Mallorca (2-1 y 3-1), que sería finalista del torneo.

Esta temporada, el Elche ha logrado apear del torneo, siempre a partido único, al Badalona en su estadio (2-2) por penaltis, al Durango (3-2) en la prórroga y al Hércules, eterno rival, en campo contrario (0-1).

El conjunto ilicitano ya se encuentra en dieciseisavos de final, ronda a la que no llegaba desde la temporada 2014-2015, si bien en aquella ocasión entró directamente a la competición en esta fase al ser equipo de Primera División.

Esa misma temporada, tras eliminar al Valladolid, accedió a los octavos, donde fue eliminado por el FC Barcelona, que resultaría vencedor del torneo (5-0 y 0-4).

Pese a que técnicos y jugadores destacan la Liga como la competición más importante, la Copa del Rey tiene un enorme valor simbólico para la afición ilicitana, ya que es en este torneo donde vivió su mayor momento de gloria al disputar la final en 1969 ante el Athletic Club de Bilbao.

De momento, el equipo ilicitano prefiere centrarse de lleno en la competición liguera hasta el 25 octubre, fecha en la que se juega el partido de ida de la próxima eliminatoria de Copa. Antes conocerá el rival que le toca en suerte en el bombo.