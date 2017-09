Collantes y Adrián Jiménez podrán jugar el domingo y Guille será baja

Vicente Mir, técnico del Elche, pasó página de la Copa del Rey nada más terminar el partido en el Rico Pérez frente al Hércules al afirmar que «ahora mismo estoy contento por pasar la eliminatoria, pero muy preocupado por cómo llegará el equipo al partido del domingo contra el Atlético Baleares. Ha sido un encuentro de mucha fuerza, intensidad y trabajo y va a costar recuperarse. Llevamos tres semanas bastante fuertes».

En dicho duelo liguero, que se juega el domingo en el estadio Martínez Valero, a partir de las 12 horas, no podrá contar con el meta Guille Vallejo, que tuvo que pedir el cambio al sufrir, en el minuto 42, un encontronazo con un delantero rival. «Lo he tenido que cambiar. Ha tenido la misma lesión que sufrió anteriormente horas antes del partido copero ante el Durango, pero en el otro brazo. Es una pena que no pudiera jugar hasta el final, porque estaba haciendo un buen partido», señaló el técnico en la sala de Prensa del Rico Pérez.

Guille será sometido hoy a una resonancia para comprobar si tiene algo más que una fuerte contusión. En su anterior lesión, en esa ocasión en el hombro izquierdo, tuvo que estar diez días fuera del trabajo del grupo.

En los próximos encuentros volverá Juanma Conesa a estar en el banquillo, mientras que José Juan será el titular, como hasta ahora en la competición liguera. El meta burgalés no está teniendo suerte con las lesiones.

Los que sí podrán jugar ante el conjunto balear serán dos jugadores titulares en los esquemas de Vicente Mir como son Adrián Jiménez y Collantes. El lateral no jugó en el Rico Pérez por precaución, ya que arrastraba unas molestias musculares, y el técnico prefirió utilizar a Edu Albacar para esa posición ya que también tiene lesionado al otro hombre de banda izquierda, Peris.

El lateral valenciano se retiró en el domingo en el campo de la Peña Deportiva por una pequeña contractura muscular que también le va a impedir estar preparado para el duelo del domingo.

Por su parte, Collantes sí que está en condiciones de volver al once. Una sobrecarga en la zona del abductor lo dejó fuera de la convocatoria en el partido de Ibiza, después de viajar con el equipo. En la Copa descansó y llegará bien para cubrir su carril contra el Atlético Baleares. Su capacidad de desborde es vital en este equipo y así lo ha demostrado siempre que ha estado en el campo.

La plantilla entrenó ayer por la mañana, tras el partido en el Rico Pérez, y lo volverá a hacer hoy. Mir tratará de recuperar a sus jugadores del esfuerzo realizado ante el Hércules, consciente de que el Atlético de Baleares va a llegar mucho más fresco ya que no ha tenido partido durante la semana. «Con las victorias se recupera uno antes», confesó al respecto el veterano Nino.