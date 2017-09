Illueca recibe hoy a Diego García para comunicarle que no acepta la propuesta de pago del Elche

Diego García, presidente del Elche, se reúne esta tarde, a partir de las 17 horas, en Valencia con Manuel Illueca para presentarle una propuesta de pagos del club franjiverde que ya el director general del Instituto Valenciano de Fianzas dijo que no iba a aceptar al entender que "no es satisfactoria, ya que entre otras cuestiones, obliga a la Generalitat a renunciar a derechos". Además, esta propuesta, según el banco del Consell, les obliga a cesar en su oposición frente al convenido de acreedores, que comportaría una reducción de valor de las acciones del club en manos del IVF y, con ello, la pérdida del control empresarial.

Además,les proponen desde el club ilicitano que acepten una finca, sobre la que hay dos cargas, en pago a la Generalitat de los cuatro millones de euros que podrían recaer como consecuencia de la decisión de recuperación de las ayudas por parte de la Unión Europea. La recuperación, que la UE, estima que habría de ser con carácter inmediato, no parece factible si se aceptara esta finca sobre la que, insisto, hay dos cargas.

La propuesta presentada por el Elche CF incluye también la posibilidad de que el IVF nombre representantes que entren a formar parte del Consejo de Administración del club, ante lo que el IVF no está interesado porque la posición de la Generalitat es resolver las situaciones heredadas pero su papel no entrar en la gestión de los equipos de fútbol.