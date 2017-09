Adrián Jiménez arrastra molestias y Albacar apunta a la titularidad

Edu Albacar recibe el apoyo de la afición antes de partir hacia Alicante con el equipo

Edu Albacar recibe el apoyo de la afición antes de partir hacia Alicante con el equipo ANTONIO AMORÓS

El Elche ha salido a las siete de la tarde del estadio Martínez Valero en dirección a Alicante aplaudido por la afición franjiverde que también estaba cogiendo los autobuses para viajar al Rico. El Hércules espera en el derbi de la Copa del Rey a partir de las 21 horas. Vicente Mir se ha llevado a 17 jugadores y tiene que descartar a uno. Todo apunta a que será Adrián Jiménez el que se quede en la grada, ya que arrastra unas pequeñas molestias, lo que obligará al técnico valenciano a situar a Edu Albacar en el lateral izquierdo. El resto del once se parecerá a la Liga, con la sola baja de Collantes, que no pudo jugar en Ibiza por unos problemas en el abductor.