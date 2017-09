Vicente Mir. "El Hércules es el favorito en el derbi"

Vicente Mir, entrenador del Elche CF, ha dejado esta mañana el cartel de favorito en manos del Hércules en la tercera eliminatoria de Copa del Rey que disputarán mañana los dos conjuntos en el Rico Pérez (21 horas). "Va a ser un partido bastante igualado. Nosotros hemos empezado mejor la Liga, pero tenemos plantillas parecidas. Si tuviera que decir si hay un favorito creo que son ellos porque juegan en su campo y ante su afición", insistió el preparador franjiverde

Mir espera "un Hércules muy motivado, como nosotros, porque a pesar de las bajas tiene una plantilla muy buena", recordó a los que puedan pensar que es fácil ganar al eterno rival en su feudo

"Estoy convencido de que al final de la Liga estarán arriba con nosotros en la tabla", aseguró el entrenador, quien dijo guardar un buen recuerdo de su etapa en el banquillo del Hércules, al que estuvo muy cerca de ascender a Segunda.

Sobre el equipo que va a poner en liza en el Rico Pérez ya ha dejado que claro que "siempre trato de alinear el mejor once posible", indicó Mir y reconoce que está ahora centrado en el partido de mañana. "A mí de la Copa no me dijeron nada, solo que en la Liga teníamos que estar lo más alto posible y ese es el objetivo, pero no escondo que sería bonito seguir por el club y la afición, que en la próxima eliminatoria podemos tener un rival de nivel".

Sobre el precio de las entradas del derbi, que ha hecho que muchos seguidores del Elche no acudan mañana al campo, Vicente Mir ha señalado que "es una pena porque es un partido muy bonito. El Hércules podía haber hecho una entrada mejor, pero son decisiones que cada uno toma en su club y nosotros no podemos meternos. Nosotros vamos a tratar de que nuestros seguidores, los que vayan y lo que se queden en casa, que se sientan orgullosos de nosotros".