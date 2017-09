Mir esconde las cartas a Siviero

Vicente Mir ha decidido esta mañana cerrar el entrenamiento matinal. En principio tenía previsto entrenar en el campo anexo al Martínez Valero, pero sobre las nueve de la mañana ha informado que va a trabajar dentro del estadio a puerta cerrada. El preparador franjiverde no quiere dar ningún de tipo de pistas al técnico herculano Gustavo Siviero. El encuentro puede decidirse en pequeños detalles y el técnico está tratando de no dejar nada a la improvisación. Todo apunta a que apostará con un once muy parecido al de la Liga, con Nino, Benja y Javi Flores entre los titulares, no como hizo en las dos anteriores eliminatorias jugadas ante Badalona y Cultural de Durango, en las que utilizó a los menos habituales.

El primero de los tres derbis que se jugarán esta campaña está a la vuelta de la esquina y la tensión ya comienza a palparse en el entorno de ambas escuadras. Vicente Mir está tratando que sus jugadores salten el miércoles al coliseo blanquiazul, a partir de las 21 horas, al doscientos por cien y no quiere que ninguno de ellos piense que el Hércules va a ser presa fácil, sino todo lo contrario. Ser líderes del grupo III de la Segunda División B no te garantiza en estos momentos el billete de favorito y con la mentalidad de equipo sin confianzas quiere el valenciano que su Elche salte al campo. La eliminatoria tiene además el aliciente de que el ganador se cruzará después con un rival de competición europea como ya le sucedió al Hércules con el Barcelona el pasado curso.