Illueca: "En el Elche sólo veo huidas hacia adelante y ninguna solución real"

Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas, acaba de asegurar en Cope-Elche que recibirá en breve al presidente del Elche, Diego García, pero le dejará bien claro que la propuesta que ha hecho el club "no es una propuesta, porque nosotros no podemos ir contra la Ley, ni aceptar una parcela con dos cargas", ni mucho menos situar a un consejero dentro del órgano de gobierno del club.

Sobre el acuerdo del juez de suspender cautelarmente el convenio de acreedores del Elche confiesa: "El juez ha venido a decir que hay que suspender el aspecto de la junta general que atañe a la ampliación de capital. Además, nosotros no tenemos ninguna intención de aprobar una ampliación antes de que se venda el crédito que el IVF otorgó en su día a la Fundación y que está impagado".

Illueca también ha mostrado su preocupación por la "debilidad que transmite el Elche" con este consejo de administración al frente. "Sólo veo huidas hacia adelante y ninguna solución real a los problemas que tiene el club. En cuanto el Tribunal de la Unión Europea así lo establezca no tendremos otra obligación que ir a cobrar y esto no dependerá del deseo del Banco del Consell, sino que deviene de cumplir la Ley. Llegado el momento, no valdrá ninguna finca con dos cargas a cuestas y lo que habrá que hacer es encontrar el dinero para hacer efectiva e inmediata la decisión de recuperación del dinero que exige Bruselas".

La solución es clara, a juicio del director del IVF: "Venta del crédito y la posterior ampliación de capital". A su juicio, "si este consejo no es capaz de vender este crédito es mejor que se vaya. La Generalitat ya lo hizo una vez y podría hacerlo de nuevo. Necesitamos que nos dejen trabajar. En su día dimos una solución, pero esos 25 millones están en Albacete. ¿Por qué no se aceptó?, ¿por qué se ha se ha querido poner en peligro el futuro de un club casi centenario como el Elche?, ¿ qué intereses hay detrás?... Lo que está claro es que los generales del club no".

Finalmente, unas horas antes de que se reúna el Patronato de la Fundación del Elche, Manuel Illueca ha advertido que "en su día la Generalitat firmó un contrato con la Fundación y al que lo incumpla lo llevaremos delante de los tribunales por el bien de todos los valencianos. Yo tengo que preservar el patrimonio público".