Guille Vallejo y diez más

Vicente Mir, técnico del Elche CF, ha facilitado la lista de convocados para el partido de mañana ante el Hércules en el Rico Pérez (21 horas). José Juan y Guille Vallejo viajan como porteros, junto a Tekio, Adrián Giménez, Gonzalo Verdú, Manuel Sánchez, Primi, Diego Benito, Provencio, Lolo Plá, Nino, Benja, Sory Kaba, Edu Albacar, Iván Sánchez, Javi Flores y Golobart. De los 17 citados deberá descartar a uno en un duelo en el que, según palabras del preparador franjiverde, el "favorito es el Hércules porque el factor campo lo tiene a su favor". El preparador franjiverde ha asegurado que "voy a sacar el once mejor para este partido" antes de dejar claro que tanto a Nino, como a Javi Flores y Benja no los reservó en Santa Eulalia para el partido de Copa. Sí ha confirmado que el meta Guille Vallejo va a jugar. Ha recuperado a los lesionados Tekio y Golobart. Collantes llegará para el partido del domingo, pero Peris sufre una contractura y tiene para 15 días. Corozo y Iván Calero no viajan por decisión técnica.

"Para nosotros y para el club es un partido importante y la Liga la he dejado ahora al margen hasta el jueves, aunque nuestra objetivo este en lograr el ascenso a Segunda B", ha sentenciado Vicente Mir.

El preparador piensa que "es un partido bonito y da un poco de pena que nuestra afición no pueda estar en el Rico Pérez. El que pierda es el fútbol, aunque cada uno hace lo que le parece que es mejor para el club".