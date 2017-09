"Si el Elche está en lo más alto de la tabla es por algo"

Edu Albacar, en el banquillo, durante la primera parte del partido

Edu Albacar ha vuelto a jugar esta mañana en Ibiza después de cinco meses lesionado. El lateral izquierdo ha tenido que salir sustituyendo al lesionado Peris. "Lo importante es que hemos ganado y hemos sumado los tres puntos en un campo en el que pocos equipos van a sumar la victoria. Nos hemos encontrado con un terreno de juego seco y con mucha calor".

El veterano futbolista ha indicado que "he tenido que salir por la lesión de un compañero, sin calentar y sin las espinilleras, pero lo importante es que hemos ganado. No era el mejor el mejor campo para volver, todavía me falta ritmo de competición , pero la rodilla ha respondido bien".

Albacar ha destacado que si el Elche está en lo más alto de la clasificación "es por algo. El equipo ha sabido demostrar que también sabe jugar en este tipo de campos. Tenemos que continúar así y no bajar los brazos".

En el encuentro de este mediodía, el futbolista catalán ha debutado con el conjunto ilicitano en Segunda División B, después de haberlo hecho en Segunda y en Primera. "A mí lo que me importa es jugar con el Elche, la categoría me da igual".

Una vez pasado el encuentro frente al Peña Deportiva, el cuadro franjiverde ya piensa en el derbi del miércoles frente al Hércules. "Quizás la afición estaba pensando más en el partido de Alicante, pero nosotros sólo teníamos la cabeza en Ibiza. Parece que el Hércules no termina de arrancar, pero la eliminatoria es a un partido y puede pasar de todo, pero un derbi siempre es un derbi, y me encantan jugar ese tipo de partidos", ha señalado el lateral izquierdo.

Edu Albacar también se ha referido al precio de 20 euros que el club herculano ha puesto para los aficionados franjiverdes. "He jugado partidos con la grada de arriba y el quesito lleno de aficionados del Elche. El que pierde poniendo esos precios es el fútbol".