"Hemos conseguido una victoria de Segunda B que se agradece mucho"

El técnico del Elche CF, Vicente Mir, se encontraba muy satisfecho por la victoria conseguida por su equipo este mediodía en el campo del Peña Deportiva de Santa Eulalia de Ibiza. "Ha sido un partido complicado en el que nos han apretado muchos, sobre todo en la segunda parte. Ha sido el encuentro que esperábamos, en un campo difícil y frente a un buen equipo. Hemos conseguido una victoria de Segunda B y eso se agradece mucho".

El prpeparador franjiverde ha destacado que "hemos tratado de igualar su intensidad y estar atentos a las jugadas a balón parado, que es su fuerte. Juego ha habido poco, ellos son un rival que se defiende bien y que trata de salir a la contra y hemos intentado que no lo hicieran. En muchas ocasiones hemos tenido que jugar por detrás del balón, pero mi equipo ha demostrado que sabe jugar en Segunda B".

El entrenador del conjunto ilicitano ha advertido de que "en esta categoría van a haber muchos partidos así. Si queremos estar arriba, tenemos que ganar este tipo de partidos. Muchos de los conjuntos de la parte alta de la clasificación no van a ganar aquí. Para nosotros, esta es una gran victoria", y ha agregado que "ha sido de los encuentros más complicados que hemos jugado esta temporada. El de Sabadell también fue. Era importante mantener la portería a cero porque era lo que nos iba a dar la vida. Cualquiera podría haber ganado, pero hemos sido nosotros los que nos hemos puesto por delante y eso ha sido clave".

Mir ha vuelto a destacar que "hemos demostrado que en partidos complicados sabemos sufrir y eso es lo que te da puntos. Si queremos estar en la parte de arriba, hay que ganar en este tipo de campos"

Sobre la baja de última hora de Collantes, la lesión de Peris y la vuelta de Edu Albacar después de cinco meses, Mir ha comentado que "Collantes sintió molestias en el entrenamiento de ayer sábado, Peris estaba haciendo una buena primera parte, pero no ha podido seguidr y Edu Albacar, aunque no está todavía al 100%, lo hemos necesitado, ha tenido que salir y lo he visto bien. Esto es fútbol y tenemos suficiente plantilla"

El técnico franjiverde sigue manteniendo la calma, aunque admite que "de momento, hemos iniciado bien la temporada, falta mucho todavía, pero la línea del equipo es buena".

Por último, Vicente Mir ha querido dedicar la victoria a los aficionados que se han desplazado hasta Ibiza y ha indicado que "hoy toca disfrutar la victoria y a partir de mañana ya pensaremos en el encuentro frente al Hércules".