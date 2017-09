La oposición afirma que la directiva del Elche CF debe dimitir tras la decisión del juez

Los dos grupos están dispuestos a presentar una candidatura alternativa.

La decisión del juez Leandro Blanco, sustituto de José Luis Fortea, de suspender de forma cautelar la ampliación de capital que quería poner en marcha el actual consejo de administración del Elche para poder cambiar deuda por acciones, ha provocado una «satisfacción» moderada entre los dos grupos que han mostrado su oposición a la directiva en los dos últimos años, como son la asociación de pequeños accionistas «Regeneración ECO» y la plataforma «Salvemos al Elche».

Ambos colectivos no han dudado en afirmar que los actuales gestores del club ilicitano no pueden continuar al frente de la entidad franjiverde y solicitan a los miembros del consejo de administración y al presidente, Diego García, que presenten su dimisión.

El portavoz de «Regeneración», Joaquín Torres, señala que «esta decisión del juez deja en entredicho al consejo de administración. Decían que lo tenían todo atado y bien atado, pero, ni mucho menos, era así. Ellos estaban dando patadas hacia adelante y esas patadas se están acabando. Ni han puesto dinero para buscar una solución económica para el Elche, ni tienen inversores que puedan inyectar dinero».

No obstante, Torres admite que la decisión del juez «no es una buena noticia para el Elche en la situación actual en la que se encuentra el club», aunque tiene muy claro que «este consejo se tiene que ir. Los problemas son las personas que están dirigiendo a la entidad, además de los económicos».

Este grupo de pequeños accionistas, que no cuentan con un porcentaje muy alto de los títulos de la sociedad, pero que en la asamblea de hace dos años llegaron a tener la sindicación de cerca de 3.600 aficionados, no se rinde y continúa con su hoja de ruta con la intención de formar una candidatura alternativa para que se pueda producir un relevo en la directiva y que otras personas se pongan al frente del Elche para buscar una solución.

«Nosotros seguimos con lo mismo que estábamos haciendo antes de la decisión del juez. Continuamos con nuestro camino buscando adhesiones de accionistas con el objetivo de poner a estos hombres fuera del Elche, salvo que decidan marcharse», comenta el portavoz de Regeneración quien de forma tajante insiste en que «este consejo no pueden continuar ni un minuto más porque no para de mentir».

Por su parte, Salvador Mas, portavoz de la plataforma «Salvemos al Elche», colectivo que llevó al juzgado al consejo de administración que en su día presidía José Sepulcre por presuntos delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito societario, delito contra la Hacienda Pública, delito de blanqueo de capitales y delito de pertenencia a organización o grupo criminal; también se pronuncia en términos similares a Joaquín Torres.

«Es lógico que esto sucediera. El concurso y la ampliación de capital no estaba tan normalizada como el consejo nos quería hacer ver de cambiar deuda por acciones», comenta Mas quien también pide la marcha de la actual directiva. «Después de tantas controversias, el consejo tiene que dimitir de forma tajante».

La asamblea se debe celebrar

El portavoz de «Salvemos al Elche», grupo que también recogió más de 2.800 sindicaciones de títulos de pequeños accionistas en la Junta de hace dos años, considera que la asamblea fijada para el 25 septiembre se debe celebrar, a pesar de que el punto más importante del orden del día es la ampliación de capital para poder cambiar deuda por acciones que ha suspendido el juez.

«Deben dar explicaciones en la Junta de Accionistas. Aunque el punto de la ampliación de capital no tenga valor porque está paralizado, se puede saltar ese punto y dar explicaciones a la afición de lo que está sucediendo»señala Salvador Mas.

Tanto la «Regeneración» como «Salvemos al Elche», con el apoyo del Ayuntamiento, que también se ha mostrado abiertamente contrario al actual consejo de administración; están buscando apoyos de expresidentes y exdirectivos para intentar aglutinar un paquete de acciones importantes que pueda igualar el que tiene la actual directiva y, sobre todo, el expresidente José Sepulcre.

Federación de Peñas

Por su parte, la Federación de Peñas no se ha querido pronunciar sobre la decisión del juez de suspender provisionalmente la propuesta de ampliación de capital. Su presidente, Edgar Juan, señala que «hasta que no consultemos con algún experto jurídico no podemos opinar sobre lo expuesto por el juez».

Illueca mantiene su postura

Por último, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, a través de su cuenta de twitter, ha manifestado que «no tenemos mucho más que añadir a lo que siempre dijimos: nunca aceptaremos la ampliación de capital».

Los próximos días se presentan movidos para saber si, finalmente, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas, fijada para el lunes 25 de septiembre, y si la suspensión cautelar se convierte, al final, en definitiva y se paraliza la propuesta del consejo.