Mir: «A mí me van a pedir el play off y ascender, no ganar la Copa del Rey»

Vicente Mir sabe que esta próxima semana es clave para calibrar el potencial del equipo. Primero, hay que jugar ante un rival rocoso que saca máximo provecho a su campo de césped artificial. Luego, habrá que visitar en el Rico Pérez al Hércules en la Copa, con lo que eso significa, para, seguidamente recibir a un gallito, el Atlético Baleares.

Vicente Mir, técnico del Elche CF, no quiere ni oir hablar del partido de Copa del Rey ante el Hércules, que se jugará el miércoles en el estadio Rico Pérez (21 horas), y pretende centrarse en el duelo de mañana frente al Peña Deportiva en el Municipal de Santa Eulalia (12 horas). No tiene reparo en alertar del peligro del conjunto balear, del que comentó que «defiende bien y está bien plantado», a vez que recordó la dificultad que siempre entraña jugar en una superficie de césped artificial. «No se suelen ver buenos partidos en estos campos. Hay que darlo todo y ser intensos porque es el típico campo en el que importa más el resultado que el juego», señaló.

El equipo no ha trabajado esta semana sobre césped artificial para preparar este duelo ya que «no soy partidario de entrenar ahí. No beneficia en nada y puede provocar lesiones. Además, todos los campos de césped artificial no son iguales».

«Creo que tendremos bastante posesión e intentaremos jugar de manera parecida, pero sabiendo que lo importante es el resultado y no el juego», insistió Mir antes de pronosticar que el rival del domingo «no sufrirá» para mantener la categoría y mostró cierta preocupación porque el Elche «no salga intenso y con ganas. Es importante que sepan que con el escudo no se gana, que no hay partido fácil en Segunda B. Siempre hay que respetar al rival aunque seas el Elche y vayas líder».

«Si se ponen con marcador a favor se nos complicará muchísimo el partido. Es importantísimo mantener la portería a cero para ganar», comentó el entrenador, quien elogió la «humildad» con la que su equipo está afrontando los partidos.



Preferencias

El entrenador del Elche, ante la insistencia de los medios de comunicación, se mostró categórico al ser preguntado por el partido de Copa del Rey frente al Hércules, y afirmó que prepara el duelo en Ibiza sin pensar en el derbi y si tuviera que elegir entre los seis puntos ante Peña Deportiva y el Atlético Baleares, los dos próximos rivales en la Liga, «me quedaría con los seis puntos». Entiende que «el partido del miércoles es importante, el club quiere seguir en la competición por el tema económico, pero si me dices los seis puntos o pasar la eliminatoria, yo cojo los puntos. Para mí lo más importante es la Liga».

El valenciano tiene muy claro que al final de la Liga el club le va a exigir «disputar el play-off y luchar por el ascenso» y añadió que en ningún caso la alineación que presentará en Ibiza está condicionada por el duelo ante el Hércules. «Habrá cambios porque hay tres partidos en una semana y creo que hay jugadores que se amoldarán mejor a ese encuentro», explicó Mir.



Gol con dedicatoria

En Santa Eulalia, donde mañana juega el Elche, Vicente Mir marcó un gol con la camiseta franjiverde que sirvió para que los puntos se los llevará el conjunto ilicitano, que entonces entrenaba Crispi. Además, se lo dedicó a su hijo Borja que acaba de nacer. «Me acuerdo de jugar allí. Lo he leído en la prensa y me acuerdo del gol como si fuera hoy. Era un campo de tierra y lo recuerdo bien. ¿El de Llorens? Me acuerdo de mi gol solamente», confesó. Ahora, el campo es de césped sintético y no será fácil sacar adelante los puntos ante un rival que consigue el máximo provecho a su recinto de juego.