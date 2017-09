Adrián: «Es una proeza lo de la afición del Elche»

Adrián Jiménez se ha hecho con el puesto de lateral izquierdo en el Elche. Vicente Mir, técnico franjiverde, ha confiado en él desde el inicio y va a ser muy complicado que nadie le quite la plaza, a pesar de que Peris y Edu Albacar no le van a dejar relajarse.

El defensa reconoce que siempre ha jugado de central, «pero hace dos años, en el Toledo, ya me situaron de lateral y parece que al final esa va a ser mi posición». Asume que «la competencia está siendo muy sana dentro del grupo, todos los compañeros nos estamos ayudando. Yo tengo a Peris y Edu Albacar, pero Benja tiene a Sory, Nino o Lolo...».

Adrián Jiménez, califica de «increíble» el apoyo que está teniendo el equipo por parte de los seguidores franjiverdes en la grada, «sobre todo viniendo de un descenso de categoría y con una afición que podía estar desencantada. Es una proeza». El defensa reconoce que «para los jugadores es un soplo muy positivo», antes de confesar que «es muy bonito jugar en el estadio».

Y sobre el mérito defensivo de este Elche, que sólo ha encajado dos goles en cuatro partidos, lo repartió entre todo el equipo.