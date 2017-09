Guille Vallejo y Provencio trabajan con el resto de la plantilla y Tekio será baja en Ibiza

El meta Guille Vallejo ha vuelto a la dinámica del grupo en el entrenamiento de esta mañana. Tras sufrir una leve lesión en el hombro horas antes del partido de Copa del Rey ante la Cultura del Durango el portero franjiverde, que le impidió ser titular frente al conjunto vasco y sentarse en el banquillo en la Liga con el Peralada, ya está a disposición de Vicente Mir para viajar a Ibiza el sábado entre los citados por el técnico para medirse al Peña Deportiva el domingo a las 12 horas.

El que también se han ejercitado sin ningún tipo de problemas ha sido Provencio después de que unas molestias en el tobillo le impidieran que el preparador lo alineara frente al Peralada en la última jornada liguera.

El que no estará dentro del grupo es Tekio, que hoy ha trabajado por su cuenta con el readaptador. Sufrió una contractura muscular frente al Aragón y desde ese partido no ha intervenido. Junto a Golobart son los dos jugadores que están en este momentos lesionados ya que Edu Albacar ya se ejercita como uno más del equipo.