Antiviolencia declara de alto riesgo el partido de Copa Hércules-Elche

La respuesta del afición ilicitana al partido es escasa y sólo se han vendido cien de las mil localidades que se enviaron desde Alicante.

La Comisión Antiviolencia ha declarado, en su reunión del jueves, que el partido de Copa del Rey que enfrentará el miércoles, día 25 de septiembre, a Hércules y Elche en el Rico Pérez, a partir de las 21 horas, sea de alto riesgo. De esta forma, el dispositivo de seguridad se aumentará alrededor del derbi.

Apuntar que la respuesta de la afición ilicitana no está siendo buena de cara a este derbi y apenas se han vendido cien de las mil entradas que envío el pasado martes la entida blanquiazul. Además, la Federación de Peñas ya decidió suspender su viaje y animó al resto de seguidores franjiverdes a no desplazarse a Alicante a presenciar el partido. Los 20 euros que cuesta la entrada no invitan a desplarse con los entrenados por Vicente Mir a coliseo alicantino

Sanciones de Antiviolencia

Por otra parte, la Comisión Antiviolencia ha propuesto tres sanciones de 30.000 euros cada una al Sevilla, por apoyar y favorecer al grupo radical "Biris Norte", así como una multa de 60.001 euros a un aficionado pamplonés por incumplir prohibición de acceso a los estadios.