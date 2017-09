El Elche da garantías accionariales y económicas al IVF para saldar la deuda

El presidente del Elche, Diego García, hizo público ayer un documento en el que el consejo de administración franjiverde ofrece al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) garantías accionariales, patrimoniales y económicas para saldar la deuda con el banco del Consell, propietaria de un derecho de crédito del 54% de las acciones de la sociedad.

El dirigente ilicitano lo presentó en la sala de Prensa del Martínez Valero tras asegurar que hizo llegar la propuesta de pago al IVF de la deuda que mantiene la entidad por valor de 14 millones de euros sin que todavía se le haya dado una respuesta. El texto fue enviado por correo electrónico el 30 de agosto al director el IVF Manuel Illueca.

El consejo de administración del Elche y el banco de la Generalitat mantienen un pulso desde hace más de un año que puede vivir su punto culminante el próximo 25 de septiembre ante la oposición del IVF a la ampliación de capital que reduciría su poder accionarial.

«La propuesta de pago se fundamenta en tres partes: garantías de que el IVF mantendrá su poder accionarial si hay ampliación, la forma de pago de la deuda y la posibilidad de designar un consejero de su confianza en el consejo tras la celebración de la junta general», explicó el presidente.

En cuanto a las garantías accionariales, el dirigente franjiverde explicó que el Elche ya ha hablado con varios accionistas para que en el caso de salir adelante la ampliación el ente autonómico, que pasaría a tener un 8%, conserve el 54% actual. «Muchos accionistas pignorarán las nuevas acciones a favor del IVF hasta que vuelva a tener esa cantidad del 54%, pero con la diferencia de que ahora la entidad estará más saneada. Sobre un club que en vez de tener 17 millones de deuda y tres de capital social va a tener cero de deuda y 20 capital social», explicó.

Además de las garantías accionariales, el consejo ofrece una «hipoteca unilateral» por una finca de uso urbano situada al sur del estadio valorada en más de 4 millones de euros.

Diego García explicó que también se le propone al IVF la cesión de los futuros derechos de televisión una vez el equipo ilicitano, actualmente en Segunda B, regrese al fútbol profesional. «Sería la Liga la que pagaría directamente al IVF descontándonos a nosotros lo que nos tocaría. 150.000 euros al año cuando milite en Segunda y de dos millones en Primera», explicó. El presidente aclaró que la hipoteca, las garantías accionariales y la presencia de un consejero pueden combinarse en la oferta, aunque precisó que los derechos de TV no serían compatibles con conservar el 54% del accionariado.



Distintos reproches

Diego García también aprovechó su comparecencia ante los medios de comunicación para reprochar al Ayuntamiento de Elche por «pretender que el IVF cobre sin importarle otra cosa». A su juicio «no vale decir no a la ampliación por compensación y no proponer nada. No he oído una solución alternativa y si la hubiera estaríamos encantados de llevarla a cabo», remarcó el dirigente.

Además, el presidente franjiverde confesó, en clara alusión a la asociación «Regeneración ECF», que «esto no es un juego» y afirmó que, de los nombres de grandes accionistas que se han asociado al grupo de oposición franjiverde «no tengo duda de la opción que van a votar si no sale ninguna alternativa. He hablado con muchos de ellos».

García alertó de que en el caso de que la ampliación no fuera aprobada por los accionistas y el club fuera a liquidación el consejo «exigirá responsabilidades a cada uno de los accionistas que vote en contra».

Seguidamente, desveló que ningún accionista del club ha pasado aún a retirar la información sobre la junta, confía en llegar a un acuerdo con el IVF antes del 25, fecha en la que se celebrará la junta de accionistas. «No sé por qué no se quieren reunir con nosotros, quizás por una cuestión de personalismos y porque se anteponen los intereses personales a los del Elche», concluyó.