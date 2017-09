Benja: "La afición del Elche es una pasada"

El delantero del Elche CF Benjamín Martínez "Benja" ha asegurado esta mañana que se encuentra sorprendido por la respuesta que está teniendo la afición franjiverde que ha llegado ya a los 8.500 abonados. "Es una pasada por la categoría en la que estamos y después de lo que han pasado. Eso es una inyección de motivación para los futbolistas y nos vamos a dejar el alma para conseguir la victoria en cada partido. Es una presión añadida, pero espero que sirva para que cada uno de nosotros demos un poco más".

Sin embargo, el exjugador de la Cultural Leonesa no está sorprendido por el gran inicio de Liga que está teniendo el conjunto ilicitano. "Las expectativas eran muy altas, por plantilla, por entidad y por el buen trabajo que hemos realizado durante la pretemporada. Estamos en el comienzo y todavía no significa mucho, pero estamos felices y con ganas de alargar el buen momento lo máximo posible, aunque no va a ser fácil".

Benja avisa de que no van a ganar todos los encuentros por goleada: "Parece que vamos a ganar todo de forma contundente, pero va a ser complicado, incluso algunos partidos de casa. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestro trabajo, motivarnos a nivel mental y contamos con una plantilla amplia para hacer buenas cosas".

El delantero catalán ha explicado como fue el gran gol que le metió el pasado domingo al Peralada Girona B. "Tuve bastante fortuna. Se me quedó el balón y le dí como pude. No soy de hacer esas maravillas, que no se acostumbre la gente...ha comentado entre risas. La gente de arriba hemos comenzado la Liga enchufados. Sory, Lolo, Nino, yo...y el mayor beneficiado es el equipo".

El delantero anotó la pasada temporada 26 goles (25 en Liga y 1 Copa) con la Cultural Leonesa en lo que fue su mejor registro de su trayectoria deportiva. En Elche no se marca ninguna cifra. "Sería bueno para mí y para el equipo, pero no me marco ninguna cifra y me ha venido bien. Ojalá cada dos o tres semanas me felicitéis pro los goles, pero si digo una cantidad de goles me puede traer mala suerte".

De cara al encuentro del domingo (12 horas) frente al Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza, Benja se siente un tanto "preocupado" por tener que jugar en un campo de césped artificial y de dimensiones reducidas. "El equipo está preparado para afrontar cualquier tipo de partido. En Segunda B hay muchos campos de césped sintético y ya demostramos en Badalona que nos podemos adaptar. Va a ser un encuentro diferente al de Zaragoza por el terreno de juego, el rival es diferente porque el Santa Eulalio es un conjunto más físico y deberemos atentos a las segundas jugadas y será importante la efectivad".