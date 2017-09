La Federación de Peñas del Elche suspende el viaje al Rico Pérez para la Copa

La Federación de Peñas del Elche acaba de hacer oficial un comunicado en el que anuncia que han suspendido el desplazamiento organizado a Alicante para el partido de Copa del Rey ante el Hércules del día 20 de septiembre. Entiende que el precio de las entradas "es abusivo e inexplicable" para un partido de la tercera ronda del torneo del KO. Además, "animamos a nuestros peñistas y aficionados del Elche a no acudir al encuentro como señal de protesta dejando la grada visitante totalmente vacía".

Mil localidades salen mañana a la venta

Las localidades para el encuentro del Copa del Rey que disputarán Hércules y Elche el próximo 20 de septiembre en el Rico Pérez se pondrán mañana miércoles a la venta en el estadio Martínez Valero. En principio se van a recibir mil entradas de la entidad capitalina.

El club alicantino ha decidido que los seguidores franjiverdes abonen 20 euros por localidad y serán ubicados en la preferente alta, la grada popularmente conocida como la del Mundial. Diego García, presidente del Elche, ha intentado en las últimas horas que el Hércules bajara el precio a 15 pero no ha podido convencer a Juan Carlos Ramírez. "Ayer hablé por la tarde en repetidas ocasiones con su presidente, hoy volveremos a hacerlo, pero lo tenemos difícil para cambiar la postura del Hércules. Nos han dicho que la localidad más barata no va a descender de los 20 euros. Sí que están por la labor de negociar una cantidad más baja en la Liga".

No obstante, el Hércules, a través de un comunicado, afirma que "en ningún momento el Elche se ha puesto en contacto con nuestro presidente quien no ha hablado personalmente con representantes de la entidad ilicitana".

Diego García, sorprendido por la polémica, acaba de reconocer que ha hablado en todo momento con Carlos Parodi (Expresidente) y se ha equivocado al denominarlo presidente del club blanquiazul en la rueda de Prensa de esta mañana.

Además,el Hércules dice en su escrito que "los precios de la eliminatoria de la Copa del Rey para el público en general son los mismos para el aficionado alicantino que no es abonado de la entidad, sin discriminar en ningún momento, ni a la afición del Elche CF, ni a la del Hércules".