El Elche llega al liderato con la intensidad por bandera

Los ilicitanos no eran primeros en Segunda B desde hace 20 años.

El Elche ha necesitado sólo cinco partidos para encaramarse en el primer puesto de la tabla. Diez puntos de los doce posibles, trece goles a favor y sólo dos en contra. Mejores guarismos casi imposible en una plantilla completamente nueva que ha sido confeccionada por Jorge Cordero con jugadores de Segunda División B, futbolistas que conocen los entresijos de una categoría en la que la intensidad es vital, para, a continuación, imponer la calidad. Es cierto que los rivales a los que se ha medido el equipo hasta ahora, quitando al Sabadell, no están llamados a estar arriba, pero también está claro que ese tipo de encuentros hay que ganarlos y el Elche lo ha hecho con contundencia y sin relajarse. No era líder de Segunda B desde hace 20 años.

La semana que viene va a ser clave para ver el verdadero poderío del equipo: el domingo ante la Peña Deportiva (12 horas) sobre césped artificial; el miércoles, en Copa, ante el Hércules en el Rico Pérez; y, a continuación, el Atlético Baleares. De momento, se está en el buen camino basado en varias premisas.



Contundencia en las áreas

Cuatro delanteros de nivel y una defensa muy sólida

Muy pocos equipos de Segunda División B pueden presumir de tener en sus filas cuatro delanteros como los del Elche. Nino y Benja parecían estar llamados a ser titulares, pero Sory Kaba también ha presentado su candidatura con sus goles y trabajo, mientras que Lolo Plá cuenta con mucha clase para hacerse con un sitio en el once aunque haya tenido de momento menos minutos en la Liga. El equipo lleva trece goles y penaliza sin piedad los errores rivales. Además, en defensa, sólo ha recibido dos dianas, ante Badalona y Peralada, cuando ya los partidos estaban resueltos. Vicente Mir ha tenido que variar su línea de atrás por las lesiones, pero los que han salido lo han hecho igual de bien que los anteriores, casos de Primi o Iván Calado, reconvertido en lateral derecho.



Un líder claro

Javi Flores aporta su calidad y Collantes el desequilibrio

Vicente Mir tuvo claro desde el principio que Javi Flores iba a ser su hombre desequilibrante en la medular, el encargado de encontrar huecos en las defensas rivales y de abrir caminos a sus compañeros. Le ha dado todo el cariño y el cordobés está respondiendo a la perfección. Además, está siendo capaz de aportar goles. Tanto Mir, como su segundo, Óscar Sánchez, lo conocían de su paso por Real Murcia y Hércules, y depositaron su confianza en él. Le han hecho saber que es un futbolista importante en este proyecto. Es lo que necesitaba un jugador de su calidad: sentirse querido. De momento, la apuesta está saliendo bien. Además, junto al de Fátima están como complemento ideal el dúo Provencio (Diego Benito) y Manuel Sánchez, que aportan el equilibrio en un equipo diseñado para llevar el ritmo de los partidos y que está obligado a ganar sí o sí todos los encuentros. En esa tarea, el desequilibrio de Collantes por banda es fundamental, sin olvidar la aportación de un grande como Nino.



Trabajo y humildad

Una buena plantilla que va camino de ser un gran equipo

Desde el inicio de temporada tanto Vicente Mir como el director deportivo, Jorge Cordero, dejaron claro que por encima de contar con una plantilla el Elche debe tener un buen equipo. Lo primero se consiguió durante el verano y lo segundo está en camino de lograrse. El técnico está insistiendo en el trabajo y la humildad de los futbolistas y, a partir de entonces, las victorias están llegando. Pensar que por llevar el escudo del Elche se ganan los partidos sería un error y eso se tiene muy claro dentro del grupo. El que baja el listón competitivo se queda fuera del once y Mir ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de hacer un cambio, aunque sea en el minuto 28, si comprueba que las cosas no van como él quiere. La intensidad no se presume en este equipo, se pone.



Estrategia

El laboratorio de Óscar Sánchez está sumando goles

El cuerpo técnico del Elche trata de no dejar nada a la improvisación y trabaja de forma repetitiva las jugadas de estrategia en cada entrenamiento bajo la pizarra del segundo de Vicente Mir, Óscar Sánchez. Ahí están los frutos. El domingo dos dianas ante el Peralada llegaron a balón parado. Si, además, cuentas con un jugador como Collantes, que donde pone el ojo manda la bala, el fruto de ese trabajo en el laboratorio llega antes. Muchos puntos, sobre todo en campos pequeños, se conseguirán por este camino.



La grada

La afición esta volcada con su equipo desde el principio

El seguidor franjiverde ha sufrido una especie de catarsis y se ha volcado con el equipo sin importarle la categoría en la que milita. Se va camino de los nueve mil abonados cuando el propio club se conformaba con los cinco mil. El trauma provocado por los descensos y los temas institucionales ha quedado aparcado y cada jornada el Martínez Valero disfruta con el equipo y los espectadores se lo pasan bien. La Grada de Animación está respondiendo de forma perfecta, lo que demuestra que el Elche cuenta con una afición que está muy por encima de sus dirigentes, que en dos años han llevado al equipo de Primera a Segunda B por sus malas gestiones.