Diego García pedirá responsabilidades en el caso de que el Elche vaya a liquidación

Diego García, presidente del Elche CF, acaba de hacer oficial que se ha entregado, sin encontrar una respuesta, una propuesta al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que garantiza tanto la viabilidad futura del club ilicitano como el cumplimiento de todas sus obligaciones adquiridas con el banco del Consell, directamente o través de su Fundación. A juicio del máximo dirigente franjiverde "nuestra voluntad y la de los accionistas es y ha sido siempre la de cumplir con los compromisos adquiridos con el IVF en el pasado. Nuestra intención es la de desbloquear una situación que tiene al club atenazado desde hace tiempo. Estamos obligados a buscar vías de entendimiento entre ambas partes".

García no ha dudado en afirmar que "la propuesta de pagos que hemos hecho al IVF es inmejorable" y ha confirmado que "pediremos responsabilidades si vamos a liquidación en el caso de que no se amplíe el capital social en la próxima junta de accionista". Además, ha lanzado un dardo al Ayuntamiento, cuando se le ha preguntado sobre su apoyo a Regeneración ECF, afirmando que "todavía no he escuchado una solución al hecho de que no exista dicha ampliación y entremos en liquidación. No vale decir no a la ampliación. Hay que poner sobre la mesa una alternativa. Me da la sensación que está interesado más en que el banco del Consell cobre sin importarle otra cosa. Le pido que reflexione sobre el riesgo que existe en el caso de no aprobarse el convenio de acreedores".

"La propuesta de pago se fundamenta en tres partes: garantías de que el IVF mantendrá su poder accionarial si hay ampliación, la forma de pago de la deuda y la posibilidad de designar un consejero de su confianza en el consejo", ha comentado el presidente.



Una vez aprobado el convenio de acreedores y los convenios singulares con Hacienda y Seguridad Social y entidades bancarias el principal asunto pendiente es el acuerdo con la Generalitat y para ello desde el actual consejo del club franjiverde se ha elaborado un texto por medio del cual el Elche se compromete a que el IVF recupere hasta el último euro que le adeuda la Fundación basado en varias fórmulas que ya se han hecho saber al ente autonómico.

Se pide al banco del Consell que autorice la ampliación de capital en la Junta General de Accionistas del 25 se septiembre por capitalización de créditos resultante de la aprobación del Convenio, con retirada de todas las demandas cruzadas entre las partes, a excepción del recurso planteado en Europa.

Con respecto a los cuatro millones de euros proveniente de la decisión de la UE, el Elche ofrece una garantía inmobiliaria para cubrir la posible fianza que hubiera que aportar en el supuesto de desestimación de la petición de suspensión cautelar. Dicha garantía se constituiría sobre una finca urbana de uso comercial que posee el Elche tasada en 4,1millones.

Con relación a los 8 millones de euros restantes, se ofrece el compromiso de los máximos accionistas resultantes de la ampliación de capital, de pignorar en favor del IVF la cantidad de acciones necesaria para que, sumadas a las que ya pudiera disponer como garantía, pueda mantener el mismo nivel de garantías que en la actualidad considera poseer el banco del Consell sobre el 54% del capital social del club. El Elche suscribiría un compromiso de compra obligatorio de las acciones de la Fundación. El precio de cada acción sería el resultado de dividir ocho millones entre el número de acciones propiedad de la Fundación.

García ha explicado que también se le propone al IVF la cesión de los futuros derechos de televisión una vez el equipo ilicitano, actualmente en Segunda B, regrese al fútbol profesional: "Sería la Liga la que pagaría directamente al IVF descontándonos a nosotros lo que nos tocaría. 150.000 euros al año cuando milite en Segunda y de dos millones en Primera".

Además se propone la designación de un consejero a propuesta del IVF, que coparticipará activamente en la gestión del club.

El presidente aclaró que la hipoteca, las garantías accionariales y la presencia de un consejero pueden combinarse en la oferta, aunque precisó que los derechos de TV no serían compatibles con conservar el 54% del accionariado.

Finalmente desveló que ningún accionista del club ha pasado aún a retirar la información sobre la junta, confio en llegar a un acuerdo con el IVF antes del 25, fecha en la que se celebrará la junta de accionistas. "No sé por qué no se quieren reunir con nosotros, quizás por una cuestión de personalismos y porque se anteponen los intereses personales a los del Elche", concluyó el mandatario.