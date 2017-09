Nueva goleada y liderato

El Elche goleó ayer al Peralada Girona B (4-1) y consiguió encaramarse en la primera posición de la tabla en el grupo III de la Segunda División B. Con diez puntos en su casillero, los franjiverdes cuentan con los mismos guarismos que Real Mallorca y Villarreal B, pero con un mejor porcentaje de goles. Trece dianas a favor y sólo dos en contra les contemplan.

El equipo ilicitano va de menos a más y ya se pudo apreciar la firma del entrenador Vicente Mir en el grupo. El trabajo en la «fábrica» del Anexo, con Óscar Sánchez en el diseño de las jugadas de estrategia, comienza a dar sus frutos. Desde la humildad y lo realizado día a día, este Elche juega bien al fútbol, genera ocasiones de gol y termina arrollando a los rivales.

No es fácil ganar de esta manera a los contrincantes y este equipo lo está haciendo a la perfección. El hambre de los pupilos de Mir, su intensidad y movimientos tácticos comienzan a dar réditos. Luego, cuando encuentra huecos, mata con sus hombres de arriba. No cabe duda que vendrán tiempos peores, que las piernas no vayan o las adversidades del fútbol aparezcan sobre el rectángulo de juego, pero si se actúa como hasta ahora será más difícil ser superados. Su contundencia en las dos áreas definen a este conjunto. Crecer alrededor de las victorias resulta más gratificante, conscientes en cada momento que sin trabajo no hay paraíso.

Los goles de Benja, de chilena, y Manuel Sánchez, en la primera parte, y los de Gonzalo Verdú y Nino, en la reanudación, demostraron el poderío de un equipo bien armado, que lucha cada balón como si fuera el último y se impone por su calidad. Así de sencillo, pero, a la vez, tan complicado, en una categoría en la que el físico es fundamental.

Dos goles, uno de Benja de preciosa chilena, y, el otro, de Manuel Sánchez, a la salida de un córner, permitieron al Elche irse al vestuario en la primera parte con ventaja en el marcador. Los ilicitanos fueron un equipo bien plantado en el campo, trabajando a tope cada balón y con instinto asesino en el área rival. Sin avasallar, los franjiverdes fueron a lo suyo y con el paso de los minutos fueron imponiendo su poderío ante el colista del grupo III de la Segunda División B.

Enfrente tuvo a un Peralada que siempre quiso salir con el balón controlado, pero al que le faltó dinamita para hacer daño a José Juan. Cuenta con futbolistas de calidad, pero les falta adaptarse a la categoría.

Vicente Mir dio la banda derecha de la defensa a Iván Calero y colocó a Primi como central para cubrir las bajas de los lesionados Tekio y Golobart. Además, Diego Benito, sustituyó al lesionado Provencio, que formó dúo en la medular con Manuel Sánchez. Mientras, Javi Flores caía a banda y rompía la tela de araña rival moviéndose con libertad por detrás de Nino y Benja, que regresó al grupo de los elegidos.

Por el carril derecho, Iván Calero y Collantes encontraban una autopista. El dúo resultó demoledor. El madrileño se ha adaptado muy bien a esa demarcación y en los partidos de casa puede ser fundamental en los esquemas de Mir. Además, Collantes es una bala y ayer dio los pases de los cuatro goles de su equipo. Un auténtico póker de un futbolista que, a pesar de tener sus años, se comporta en el campo como un juvenil.

El gol de Benja, de chilena, abrió el marcador y reforzó la idea futbolística franjiverde. Luego, hubo ocasiones para hacer el segundo, pero no llegó hasta el 42, obra de Manuel Sánchez, merced a una jugada de estrategia.

El tercero se creó a través de la estrategia. Collantes sacó el córner y Gonzalo Verdú remató el balón al fondo de la red. Una ejecución perfecta de una jugada de estrategia.

Con el partido ya encarrilado el Elche pudo conseguir todavía más goles, pero a los jugadores ilicitanos les faltó precisión para aumentar la cuenta y, tampoco hay que quitarle valor, el meta Gianni hizo dos paradas de auténtico mérito que evitaron que el balón besara las redes.

El que sí fue capaz de hacer el cuarto fue Nino. Collantes se fue en velocidad y, el almeriense, tras driblar a varios contrarios, empujó el balón dentro.

Dos minutos más tarde, en una indecisión defensiva, propiciada por la relajación y el hecho de que el centro del campo ya no mordía tanto como lo estaba haciendo con Diego Benito en la medular, que había sido sustituido, el Peralada hizo el gol del honor por mediación de Joel. Vicente Mir tuvo tiempo para hacer debutar, en el minuto 79, a Ismael Benktib, ya recuperado de una lesión que le ha tenido fuera del grupo durante mucho tiempo. El centrocampista tiene mucha clase y esta temporada puede explotar como futbolista.

En suma, todo salió a pedir de boca, el Elche es líder, pero el camino a recorrer tiene muchos kilómetros sin recorrer.