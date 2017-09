Mir: «Las cosas van bien, pero hay que ir despacio porque queda mucho»

Vicente Mir estaba feliz al final del encuentro por la goleada y el liderato de su equipo, pero, al mismo, tiempo, se mostró tranquillo y cauto porque todavía queda mucha temporada por delante.

«Ser líder me deja contento, pero quiero ir despacio. Las cosas van bien y el equipo está mostrando cosas muy buenas, pero no todo va a ser como hasta ahora y llegarán los rivales fuertes. Lo que quiero es que los futbolistas bajen los brazos por verse líderes. Hay que seguir siendo intensos para ganar partidos. Todo los que sumemos ahora es lo que va delante», comentó el preparador.

El técnico franjiverde destacó que «el equipo está haciendo goles y encajando poco, pero la competición es muy larga. Queríamos comenzar bien para darnos confianza y estamos respondiendo, que es lo que tenemos que hacer. Pero hay que ir con humildad y afrontar cada partido como si fuera una final para poder estar a final de Liga arriba», volvió a insistir.

Mir recordo que «estamos primeros, pero todavía no nos hemos enfrentado a rivales que están llamados a estar en la parte alta, a excepción del Sabadell. No todas las semanas vamos a jugar contra los de abajo. Habrá enfrentamientos difíciles y no vamos a ganar todos los encuentros, seguro que tendremos alguna racha mala».

Lo que más permite ser optimistas es el crecimiento, la mejoría táctica y en jugadas de estrategia que mostró ayer el Elche. El entrenador del conjunto ilicitano reconoció que «estoy muy contento. Tácticamente, hemos mejorado mucho desde la pretemporada. Somos un equipo nuevo y cada vez nos mostramos más fuertes y eso nos da confianza para cuando nos enfrentemos a rivales más fuertes. Esperamos seguir creciendo y estar arriba todo el año».

Cuando se le sugirió que algo tenía que ver su labor comentó que «el liderato es fruto del trabajo bien hecho. Ser líder en este grupo no es fácil. El deber mío es trabajar, pero tengo un gran equipo y muy buenos futbolistas y son ellos los que hacen buenos a los entrenadores».

Por su parte, el técnico del Peralada Arnau Sala, que ya se ha enfrentado también a Mallorca y Mestalla, no dudó en afirmar que «por lo que he visto, el Elche es el mejor equipo con diferencia. Es contundente, tiene físico, juega bien al fútbol y una delantera que nadie la tiene. Ha sido muy superior a nosotros».