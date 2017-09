"El Peralada es el colista, pero nos puede complicar"

Vicente Mir ha ofrecido esta mañana la rueda de Prensa previa al encuentro del domingo (19 horas) frente al Peralada Girona B. El técnico del Elche no quiere ningún tipo de relajación y advertido que el conjunto catalán, a pesar de que no ha sumado todavía ningún punto, les puede sorprender si no muestran un buen nivel.

"Es el colista, pero nos puede complicar. Tuve la oportunidad de verlo en València frente al Mestalla y jugó media hora mala, pero, luego, cogió el ritmo y tiene cuatro o cinco jugadores muy interesantes. Los dos futbolistas de banda y un delantero fuerte. Es un rival que, como es normal, me preocupa porque tiene su peligro", ha comentado el preparador franjiverde.

El entrenador del conjunto ilicitano está convencido de que sus futbolistas "van a salir a muerte e intensos. Además, en la Copa descansaron varios jugadores y va a entrar gente de refresco".

Mir recuerda que a pesar de la atención informativa del emparajamiento en la Copa del Rey con el Hércules "la Liga es muy importante para nosotros. Además, jugamos en nuestro campo. A priori, somos favoritos, pero no va a ser un rival fácil", ha insistido.

El técnico del Elche confía en sumar la tercera victoria consecutiva. "Sería muy importante para nosotros y en esta categoría no es fácil lograr tres triunfos seguidos. Nuestra obligación es ganar, además el equipo está bien y con mucha confianza".

Vicente Mir también dejó entrever que Corozo no va a jugar de titular en el lateral derecho, a pesar de la ausencia por lesión de Tekio. "Llegó tarde y tiene que mejorar en el aspecto técnico y táctico. Es un futbolista que tiene garra, es fuerte y esperamos que mejore durante el año"