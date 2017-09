Golobart y Tekio serán bajas el domingo ante el Peralada Girona B

El lateral arrastra una pequeña rotura muscular que le obligó a pedir el cambio frente al Aragón.

El futbolista Román Golobart presenta una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha y será intervenido quirúrgicamente por los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano De Prado el próximo lunes. Periodo aproximado de baja a determinar tras la cirugía, según afirma la página web del Elche. El central fue el único jugador titular en la Liga que salió ayer inicialmente en el once de Vicente Mir en el duelo ante el Durango. Golobart se ha lesionado en el entrenamiento matinal de esta mañana realizado por el equipo en el Anexo al chocar con el poste de una portería. Es baja para al menos un mes ya que no se permite jugar con una protección dura.

Por otra parte, Vicente Mir no podrá contar este domingo, en el partido ante el Peralada Girona B, con el lateral Tekio. Tiene una pequeña rotura muscular que se lo va a impedir. El defensa murciano tuvo que pedir el cambio en Zaragoza en la segunda parte.

De esta forma, el técnico franjiverde se verá obligado a variar el once inicial que goleó el pasado domingo al Aragón ya que tanto Golobart como Tekio fueron titulares en el citado envite. El que parece que tampoco estará en el banquillo es Guille Vallejo, por los problemas en el hombro que le impidieron jugar ayer de titular en la Copa. Por otra parte, el que sí estará a disposición del técnico será Manuel Sánchez, que en el entrenamiento del martes sufrió un esguince de tobillo.