Preparados para la batalla

El Elche ya tiene preparados a sus guerreros para la primera de las batallas de la larga guerra que va a suponer esta temporada en el pozo de la Segunda División B. El domingo (19 horas) tendrá lugar el primer enfrentamiento frente a otro histórico del fútbol español como es el Sabadell y con la Nova Creu Alta como campo de batalla.

Para que sus luchadores lleguen en buenas condiciones, el técnico franjiverde, Vicente Mir, y el preparador físico, Manolo Sempere, han rebajado esta semana la dura carga de trabajo a la que han sometido a los futbolistas durante la pretemporada y la plantilla realizará cinco sesiones de entrenamientos. Hoy martes tendrán jornada de descanso y a partir de mañana miércoles y hasta el sábado, que será cuando viajen a tierras catalanas, entrenarán sólo por la mañana.

Además, como destacó Mir tras el encuentro frente al Levante, el equipo ha tenido suerte con las lesiones durante el tiempo de preparación y apenas ha habido contratiempos a modo de lesiones.

El único problema un tanto preocupante lo ha protagonizado el lateral izquierdo Peris, quien arrastra molestias musculares desde hace 15 días. Hace dos semanas estuvo renqueante, luego se recuperó y jugó el amistoso en Lorca. Pero tras el encuentro del Artés Carrasco volvió a recaer, sufre una pequeña rotura muscular y ha tenido que parar durante cinco días. El defensa valenciano no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros y trabajó en el gimnasio. Si no surgen problemas durante la semana, Peris será la única baja para el estreno liguero, junto a Edu Albacar, que sigue en fase de recuperación de su lesión.

De esta forma, Vicente Mir tiene a su disposición a 19 futbolistas del primer equipo, más los canteranos Samba y Benktib, para confeccionar la primera convocatoria de la pretemporada. Por lo que tendrá que descartar a uno, siempre y cuando no viajen ninguno de los dos chavales del filial.



Atentos hasta el 31 de agosto

A pesar de que el técnico dio el sábado la plantilla por cerrada y que no está previsto que llegue ningún jugador más, el director deportivo, Jorge Cordero, señaló ayer que él no da por completado el equipo hasta el 31 de agosto y que estará atento por si surge algo interesante en el mercado. Pendientes de la salida de Liberto y de la recuperación de Edu Albacar, el Elche cuenta en estos momentos con 20 jugadores en la primera plantilla.

Cordero considera que son suficientes para afrontar la Liga. «Contamos con Samba y Benktib, a los que también considero jugadores del primer equipo. En los laterales tenemos dos en cada banda más Edu Albacar. Centrales tenemos a Golobart, Gonzalo Verdú y Primi, además Adrián Jiménez también puede jugar de central. En el centro del campo tenemos gente suficiente, en las bandas igual y arriba contamos con cuatro buenos futbolistas. Por gente no va a ser y hasta enero pienso que estamos bien, aunque de aquí al 31 de agosto estamos abiertos al mercado».

El director deportivo no quiso desvelar la cuantía del coste de la plantilla del Elche y ha asegurado que están dentro de los parámetros previstos. «Hablé de números con el presidente y el consejo y hemos firmado lo que queríamos y el presupuesto tampoco es tan disparatado como se habla».

Y sobre los rivales en la lucha por el play off, aviso de que «el Mallorca tiene un equipazo, el Hércules cuenta con muy buenos jugadores, el Alcoyano siempre es difícil. El Villarreal B tiene gente joven y de gran calidad. Y el Sabadell y el Lleida también tienen buenos futbolistas. Lo importante, como siempre he dicho, es hacer un buen equipo a nivel colectivo».