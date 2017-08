"El presupuesto no es tan disparatado como se habla"

El director deportivo del Elche, Jorge Cordero, ha dado esta mañana un repaso a la situación de la plantilla aprovechando la presentación del ecuatoriano Gabriel Corozo.

El máximo responsable de la parcela deportiva del club ilicitano no da por cerrada la plantilla. "Pueden pasar cosas o no y puede venir más gente o no. Hasta el 31 de agosto no la voy a dar por cerrada porque hay que estar atentos al mercado".

Sobre la situación de Liberto ha señalado que "esta mañana he hablado con él y le he dicho que se tiene que concentrar en el partido del Sabadell porque se debe al Elche. Igual mañana pueden cambiar las cosas o no. Es normal que esté atravesando una situación atípica porque parecía que estaba hecha su salida y luego no está siendo así. Además, el sábado no jugó. Le he dicho al entrenador que Liberto es uno más por si lo necesita".

En los casos de los canteranos que van a salir cedido, Cordero ha explicao que "Leomar y Sotoca están hechos, aunque el Ontinyent se ha precipitado porque hay cosas sin firmar y no me gusta hacer oficial las cosas hasta que esté todo firmado. Ahora estoy viendo los casos de Javi Llor y Alberto Rubio, vamos a ver si salen cedidos, si se renueva alguno y salen rescindiendo".

El director deportivo del Elche está convencido de que hay plantilla suficiente para luchar por el objetivo, a pesar de contar en el primer equipo con sólo 20 jugadores y pendiente de Edu Albacar. "Tenemos gente suficiente. Contamos con Samba y Benktib, a los que también considero jugadores del primer equipo. En los laterales tenemos dos en cada banda más Edu Albacar. Centrales tenemos a Golobart, Gonzalo Verdú y Primi, además Adrián Jiménez también puede jugar de central. En el centro del campo tenemos gente suficiente y arriba tenemos cuatro buenos futbolistas. Por gente no va a ser y hasta enero pienso que estamos bien, aunque de aquí al 31 de agosto estamos abiertos al mercado".

Cordero tampoco ha querido desvelar la cuantía del coste de la plantilla del Elche y ha asegurado que están dentro de los parámetros previstos. "Hablé de números con el presidente y el consejo y hemos firmado lo que queríamos y el presupuesto tampoco es tan disparatado como se habla".

Por último, sobre los rivales en la lucha por el play off, ha señalado que "el Mallorca tiene un equipazo, el Hércules tiene muy buenos jugadores, el Alcoyano siempre es difícil. El Villarreal B tiene gente joven y de gran calidad. Y el Sababell y el Lleida también tienen buenos futbolistas. Lo importante como siempre he dicho y no me canso de repetir es hacer un buen equipo a nivel colectivo".