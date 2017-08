"Presiento de que va a ser una temporada muy buena"

Gabriel Corozo ya luce la camiseta franjiverde. El jugador ecuatoriano sub'23 ha realizado esta mañana su primer entrenamiento con el Elche y, posteriormente, ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del conjunto ilicitano.

El lateral derecho ha señalado que se ha decantado por la opción del Elche "porque es un club grande. Cordero me ha hablado muy bien y quería un equipo que fuera competitivo. Además, tiene un estadio admirable, el ambiente es muy bonito y eso es bueno para que nos sintamos bien".

El último fichaje, que llega cedido del Granada, tiene claro que el objetivo es el ascenso. "Se ha formado un grupo para luchar por el ascenso y para jugar por eso. Por lo que estoy viendo en los primeros entrenamientos se puede conseguir. No conozco a ningún compañero, pero por la actitud que estoy viendo en los entrenamientos, presiento que la temporada va a ser muy buena"

Corozo se define como un jugador "responsable en mi trabajo. Intento siempre dar lo mejor de mí y hasta que las piernas no me dicen bastan estoy luchando. Me gusta evolucionar y espero que se vean mis cualidades a lo largo de la temporada".

El nuevo lateral derecho no tiene miedo a luchar por el puesto con un futbolista de la jerarquía de Tekio. "Vengo a ganarme un puesto. Mi compañero también y la decisión es del entrenador. La única mentalidad que tengo es dar lo mejor de mía".

El jugador sudamericano también se sentía "muy contento" por ser el primer ecuatoriano que va a vestir la camiseta del Elche. "Estoy muy contento de venir a un club tan granda y ser el primer ecuatoriano que lo haga. La gente me ha recibido muy bien y ahora tengo la responsabilidad de dar lo mejor".

Gabriel Corozo tiene claro cual es la clave para conseguir el objetivo. "Ganar", ha señalado de forma rotunda. "Tenemos que empezar con buen ritmo y desde el primero hasta el último partido van a ser importante. Vamos a tratar de que ese sea el camino para ascender".