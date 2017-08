Sin rencor y a por el ascenso

El jugador cordobés espera tener más protagonismo que en la temporada de los récords con Escribá cuando sufrió una grave lesión.

Javi Flores radiaba ayer de felicidad. Después del palo que supuso la semana pasada la decisión del Hércules de prescindir de sus servicios no se podía imaginar que su destino iba a ser el eterno rival y, además, formar parte de una plantilla que parte con la vitola de gran favorita a luchar por el ascenso.

El futbolista cordobés no quiso hacer leña del árbol caído y aseguró que su salida del conjunto «ya es pasado» y que empieza «una etapa ilusionante».

«Fue una decisión sorprendente para mí, pero en el fútbol pueden ocurrir estas cosas. El Hércules ya es pasado y, ahora, vuelvo al Elche para intentar sumar para conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso», comentó el nuevo mediapunta franjiverde.

Después de poco más de tres años, Javi Flores regresa al Martínez Valero. «El fútbol da muchas vueltas y cuando me fui el equipo estaba en Primera División y era difícil jugar. Por circunstancias, ahora vuelvo, estoy muy contento y ojalá podamos lograr cosas bonitas a nivel colectivo».

El jugador andaluz consiguió el ascenso a la Liga de las Estrellas con el conjunto ilicitano, aunque una grave lesión le impidió disfrutar de minutos. Ahora espera «repetir el ascenso, aunque confío en tener más protagonismo que en mi anterior etapa».

Javi Flores insistió en que no guarda rencor al Hércules. «Mi pensamiento está únicamente en el Elche. El Hércules es una etapa que se ha pasado y son cosas que pasan en el fútbol. Mi único pensamiento está aquí, en entrenar bien, en ganarme la confianza del entrenador y ayudar al equipo». Precisamente, el mediapunta cordobés reconoció que la presencia de Mir en el banquillo franjiverde ha sido clave para su fichaje. «Mir ha tenido bastante culpa. Me tuvo durante año y medio en Alicante y estoy muy agradecido. Ahora espero devolverle esa confianza».

Flores advirtió de que a pesar de la vitola de favorito del Elche, para estar arriba en la clasificación es necesario «comportarse como equipo y encajar los menos goles posibles porque en la delantera tenemos un potencial importante. Además, en casa debemos sumar de tres en tres. La Segunda División B es muy jodida y más en este grupo en el que debemos visitar campos muy difíciles. Para salir hay que ir todos juntos y de la mano».



Lesiones

Sobre las lesiones que ha sufrido y que han puesto en duda su rendimiento, quiso dejar claro que «la temporada pasada me lesioné y estuve tres meses sin jugar y luego ya me costó en el equipo. Durante toda mi carrera apenas he tenido lesiones. Espero que en el Elche pueda tener continuidad. No hay motivos para pensar que no va a ocurrir. Además, aquí hay un gran cuerpo técnico y buenas máquinas para evitarlo».

Por último, Javi Flores señaló que una vez que se ha configurado una plantilla «increíble» ahora toca conjuntarla. A nivel individual, tenemos un gran plantilla, yo diría que increíble, pero lo más difícil es ser un equipo dentro del campo. Eso es lo que tenemos que conseguir y, a veces, es complicado», concluyó.